Απασφάλισε ο Γιαμάλ κατά δημοσιογράφων: «Βιάζεστε πολύ – Τώρα η Ισπανία είναι απαίσια…»

Μερικές ώρες πριν το σημαντικό παιχνίδι της Ισπανίας με την Σαουδική Αραβία του Γιώργου Δώνη, ο Λαμίν Γιαμάλ εξέφρασε την δυσαρέσκεια του για την ισοπεδωτική κριτική των Μέσων Ενημέρωσης απέναντι στην «Φούρια Ρόχα».

Μπορεί η Ισπανία να μην κατάφερε να κερδίσει το Πράσινο Ακρωτήρι (0-0) όμως ο νεαρός ποδοσφαιριστής της Μπαρτσελόνα (που αγωνίστηκε στο παιχνίδι ως αλλαγή) ξέσπασε μιλώντας στην «El País».

Αρχικά ο Γιαμάλ δήλωσε: «Εσείς οι δημοσιογράφοι βιάζεστε τόσο πολύ να τελειώσετε τη δουλειά σας. Είμαστε μόνο στην πρώτη αγωνιστική, έχουμε έναν βαθμό. Η Πορτογαλία πήρε έναν βαθμό. Η Αργεντινή κέρδισε με 3-0 και η Γαλλία κέρδισε με 3-1. Και ήδη νομίζετε ότι ο τελικός είναι Γαλλία-Αργεντινή; Δεν το καταλαβαίνω. Αντί να απολαμβάνετε τους αγώνες, θέλετε να βγάλετε βιαστικά συμπεράσματα. Τώρα, η Ισπανία είναι απαίσια. Αλλά όσοι από εσάς γνωρίζετε, ξέρετε ότι δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Ο πρωταθλητής δεν θα γίνει γνωστός μέχρι τις 19 Ιουλίου, και εσείς θέλετε να το μάθετε σήμερα».

Στην συνέχεια ο 18χρονος άσος μίλησε για την διαφορά του εγωισμού με την αυτοπεποίθηση, τονίζοντας πως δεν θεωρεί πως είναι κακό να είσαι λίγο εγωκεντρικός: «Νομίζω ότι υπάρχουν δύο πράγματα. Υπάρχει ο εγωισμός και υπάρχει η αυτοπεποίθηση. Και τα δύο είναι σημαντικά. Μέχρι ενός σημείου είναι σημαντικό να είσαι εγωκεντρικός. Δεν το βλέπω ως κάτι κακό. Αλλά πάνω απ’ όλα είναι σημαντικό να έχεις εμπιστοσύνη στον εαυτό σου. Ο κόσμος συχνά μπερδεύει την αυτοπεποίθηση με τον εγωκεντρισμό. Στον κόσμο που ζούμε, αν δεν είσαι γεμάτος αυτοπεποίθηση μπορούν να σε “τελειώσουν”. Και είναι αλήθεια ότι είναι και λίγο διασκεδαστικό να έχεις λίγο εγωισμό. Πας στις συνεντεύξεις Τύπου και γελάς λίγο».

Τέλος αναφέρθηκε στο γεγονός ότι έχει ωριμάσει νωρίτερα από το φυσιολογικο και πλέον δεν αισθάνεται ο μικρός: «Έπρεπε να ωριμάσω νωρίτερα και όλα όσα έχω ζήσει μου επιτρέπουν να μπαίνω σε αποδυτήρια βετεράνων χωρίς να φαίνομαι παιδί. Ό,τι μου ερχόταν να κάνω και δεν μπορούσα όταν ήμουν μικρός, τώρα θα το κάνω χωρίς φόβο».