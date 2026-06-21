Παναθηναϊκός AKTOR: Ο Ομπράντοβιτς φέρνει πίσω τους Διαμαντίδη και Μπατίστ

Σε ρυθμούς Ζέλικο Ομπράντοβιτς κινείται ο Παναθηναϊκός AKTOR, που όπως φαίνεται θα ανακοινωθεί σύντομα ως ο νέος προπονητής της ομάδας.

Στην Σερβία τώρα, καθημερινά πρώτο θέμα παίζει η επιστροφή του «Ζοτς» στην Ελλάδα και μεταφέρουν κάθε εξέλιξη αναφορικά με τα «θέλω» του πολυνίκη προπονητή.

Νέο ρεπορτάζ αποκαλύπτει τους ανθρώπους που θα πλαισιώσουν τον Σέρβο προπονητή την νέα αγωνιστική περίοδο. Συγκεκριμένα κάνει λόγο για δυο «θρύλους» του Παναθηναϊκού AKTOR και δεν είναι άλλοι από τους Δημήτρη Διαμαντίδη και Μάικ Μπατίστ.

Željko #Obradović vraća dve legende u PAO! Sve je dogovoreno



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Ο Αμερικανός πρώην παίκτης του «τριφυλλιού», το πιθανότερο είναι να αποτελέσει και τον πρώτο βοηθό του Ομπράντοβιτς. Θα είναι και η νεότερη προσθήκη στο επιτελείο του.

Ο Δημήτρης Διαμαντίδης ενδέχεται να βρεθεί ξανά στον σύλλογο με τον οποίο μεγαλούργησε, όχι ωστόσο στο προπονητικό επιτελείο, αλλά έχοντας έναν πιο διευρυμένο ρόλο εντός του οργανισμού!

Τέλος, αναφέρεται και το όνομα του Βασίλη Ξανθόπουλου, ο προπονητής του Περιστερίου, ο οποίος σύμφωνα με τους Σέρβους, υπάρχει πιθανότητα να ενταχθεί στο team στην επόμενη σεζόν.