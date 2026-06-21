Δημήτρης Γιαννακόπουλος: Με ποιο τραγούδι επισημοποίησε την επιστροφή Ομπράντοβιτς

Με κάθε επισημότητα ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς μετά από 14 χρόνια επιστρέφει «σπίτι» του.

Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, με ανάρτησή του στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, γνωστοποίησε την έναρξη της συνεργασίας ανάμεσα στις δυο πλευρές για ακόμα μια φορά, 14 χρόνια μετά την αποχώρησή του από το αγαπημένο του ΟΑΚΑ.

Την ανάρτησή του, ο ισχυρός άνδρας της «πράσινης» ΚΑΕ, τη συνόδευσε με ένα... κατατοπιστικό τραγούδι σχετικά με την περίσταση. Τη μεγάλη επιτυχία του Γιώργου Δημητριάδη, «Σαν να μην πέρασε μια μέρα...»!