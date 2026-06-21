Ο Παναθηναϊκός AKTOR «χρυσώνει» τον Ομπράντοβιτς: Το συμβόλαιο του Σέρβου τεχνικού

Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς είναι και με την βούλα, ο νέος προπονητής του Παναθηναϊκού AKTOR.

Ο Σέρβος προπονητής υπέγραψε έως το 2029 και επιστρέφει στον «πράσινο» πάγκο έπειτα από 14 χρόνια ή αν θέλετε 5.124 ημέρες μετά το «διαζύγιο», στις 12/06/2012.

Μετά την λύση της συνεργασίας με τον Εργκίν Αταμάν, ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος και οι συνεργάτες του «έτρεξαν» την υπόθεση με ταχύτατους ρυθμούς ώστε να πείσουν τον πολυνίκη προπονητή.Έτσι πριν από λίγες ημέρες, βρέθηκε στην Ελλάδα προκειμένου να κλείσει το deal της επιστροφής του, κάτι που έγινε πράξη σήμερα (21/6).

Το «χρυσό» συμβόλαιο και η λευκή επιταγή

Το συμβόλαιο αυτό καθιστά τον Ζοτς τον πιο ακριβοπληρωμένο προπονητή στην ιστορία του Παναθηναϊκού, καθώς σύμφωνα με πηγές από τη Σερβία αγγίζει τα 12 εκατομμύρια ευρώ, χωρίς τα μπόνους επίτευξης στόχων.

Ήταν ξεκάθαρο από την πρώτη στιγμή που ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος έβαλε στο μυαλό του, τον στόχο επιστροφή του Ομπράντοβιτς στον Παναθηναϊκό, πως το οικονομικό κομμάτι θα ήταν δεδομένα το μόνο που θα αποτελούσε πρόβλημα τη συμφωνία.

Παράλληλα, υπάρχει δέσμευση πως το μπάτζετ θα ανέβει ακόμα περισσότερο σε σχέση με την περασμένη σεζόν. Ουσιαστικά του έχει δοθεί λευκή επιταγή για να δημιουργήσει μια ομάδα που θα φέρει ξανά τον Παναθηναϊκό στην κορυφή της Ευρώπης.