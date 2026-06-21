Ποιοι θα είναι οι συνεργάτες του Ζέλικο Ομπράντοβιτς στον Παναθηναϊκό AKTOR

Σε ρυθρμούς Ζέλικο Ομπράντοβιτς κινούνται στον Παναθηναϊκό AKTOR, με τα Σέρβικα μέσα να μας αποκαλύπτουν ποιοι θα είναι οι βοηθοί του στον πάγκο του «τριφυλλιού».

Σύμφωνα λοιπόν με το «Mozzart Sport», ο Γιόζεφ Μαρίγια Ισκιέρντο και ο Βλαντιμίρ Άντροϊτς, πρόκειται να πλαισιώσουν τον «Ζοτς» στο προπονητικό επιτελείο του Παναθηναϊκού.

Ο Ομπράντοβιτς συνεργάστηκε και με τους δύο κατά τη διάρκεια της δεύτερης θητείας του στην Παρτίζαν. Τους ξέρει και τον ξέρουν... Δεν έχει σκοπό, όπως όλα δείχνουν, να αλλάξει συνήθειες και τους φέρνει μαζί του στην Αθήνα με στόχο να οδηγηθεί το «τριφύλλι» στο 8ο ευρωπαϊκό του τρόπαιο.