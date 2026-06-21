Παναθηναϊκός AKTOR: Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς είναι επίσημα ο νέος προπονητής του «τριφυλλιού»

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Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος με ανάρτησή του στο Instagram γνωστοποίησε πως ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς είναι ο νέος προπονητής του Παναθηναϊκού AKTOR για τα επόμενα τρία χρόνια.

Ο Σέρβος προπονητής βρίσκεται εδώ και λίγες ημέρες στην Ελλάδα προκειμένου να κλείσει το deal της επιστροφής του στον «πράσινο» πάγκο.Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς κατέκτησε 23 τίτλους με τον Παναθηναϊκό AKTOR σε 13χρόνια παρουσίας (1999-2012).

Αναλυτικά τα τρόπαια:

5 ευρωπαϊκά (2000, 2002, 2007, 2009, 2011)

11 πρωταθλήματα (2000, 2001, 2003-2011)

7 κύπελλα Ελλάδας (2003, 2005-2009, 2012)

Η ανάρτηση του ισχυρού άνδρα της ΚΑΕ ήταν μια φωτογραφία αγκαλία με τον «Ζοτς» στο Σούνιο, γράφωντας: «Η ιστορία συνεχίζεται...»!

Η ανάρτηση του Δημήτρη Γιαννακόπουλου

Η ανακοίνωση της ΚΑΕ

Η «πράινη» ΚΑΕ με τη σειρά της επισημοποίησε την επιστροφή του Ζέλικο Ομπράντιβιτς: “Σαν να μην πέρασε μια μέρα»

Ο Παναθηναϊκός ανακοινώνει τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς για τα επόμενα 3 χρόνια.

Η ιστορία συνεχίζεται…”