Σπορ Γιώργος Δώνης Σαουδική Αραβία Εθνική Ισπανίας Μουντιάλ Ποδόσφαιρο

Γιώργος Δώνης: Δέχτηκε έντονη κριτική από μεγάλο παρουσιαστή στη Σαουδική Αραβία

Ο Έλληνας προπονητής μετά την ήττα από την Ισπανία, δέχτηκε κριτική από γνωστό παρουσιαστή στη Σαουδική Αραβία.

Printscreen
Printscreen
Συντακτική Ομάδα Flash.gr

Κάνε κλικ και δες περισσότερο
Flash.gr στην αναζήτηση της Google

Πρόσθεσέ το στην Google

Μετά το σκληρό 4-0 από τους Ισπανούς, ο Γιώργος Δώνης μπήκε στο «στόχαστρο» των Σαουδάραβων στα social media. Κύριος κριτής για το παιχνίδι ήταν ο διάσημος παρουσιαστής και δημοσιογράφος Άντελ Αλ-Μούλχεμ.

Ο δημοσιογράφος έγινε έξαλλος με τις επιλογές του Έλληνα τεχνικού, κάτι που εξέφρασε μέσω τριών ποσταρισμάτων την ώρα του αγώνα. Συγκεκριμένα σε αυτά έγραψε πως:

«Η ερώτησή μου προς τον Δώνη: Στα παιχνίδια με την Ουρουγουάη και την Ισπανία, τι ακριβώς πρόσφερε ο Σαλέμ Αλ-Ντοσάρι για να παραμένει βασικός; Στο παιχνίδι με την Ουρουγουάη παίξαμε με τέσσερις αμυντικούς και ήμασταν οργανωμένοι! Τι πας και κάνεις τώρα, ρε Δώνη; Ο προπονητής μας, ειλικρινά, κάνει τον κάθε φίλαθλο να μένει άφωνος».

Κάνε κλικ και δες περισσότερο
Flash.gr στην αναζήτηση της Google

Πρόσθεσέ το στην Google

Διάβασε σχετικά

Διάβασε περισσότερα

Σπορ Γιώργος Δώνης Σαουδική Αραβία Εθνική Ισπανίας Μουντιάλ Ποδόσφαιρο

ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ

Loader