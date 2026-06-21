Γιώργος Δώνης: Δέχτηκε έντονη κριτική από μεγάλο παρουσιαστή στη Σαουδική Αραβία

Μετά το σκληρό 4-0 από τους Ισπανούς, ο Γιώργος Δώνης μπήκε στο «στόχαστρο» των Σαουδάραβων στα social media. Κύριος κριτής για το παιχνίδι ήταν ο διάσημος παρουσιαστής και δημοσιογράφος Άντελ Αλ-Μούλχεμ.

Ο δημοσιογράφος έγινε έξαλλος με τις επιλογές του Έλληνα τεχνικού, κάτι που εξέφρασε μέσω τριών ποσταρισμάτων την ώρα του αγώνα. Συγκεκριμένα σε αυτά έγραψε πως:

«Η ερώτησή μου προς τον Δώνη: Στα παιχνίδια με την Ουρουγουάη και την Ισπανία, τι ακριβώς πρόσφερε ο Σαλέμ Αλ-Ντοσάρι για να παραμένει βασικός; Στο παιχνίδι με την Ουρουγουάη παίξαμε με τέσσερις αμυντικούς και ήμασταν οργανωμένοι! Τι πας και κάνεις τώρα, ρε Δώνη; Ο προπονητής μας, ειλικρινά, κάνει τον κάθε φίλαθλο να μένει άφωνος».