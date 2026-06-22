Ιστορική στιγμή στο Μουντιάλ: Πρώτη φορά δύο 40χρονοι τερματοφύλακες στον ίδιο αγώνα

Το φετινό Παγκόσμιο Κύπελλο είναι η διοργάνωση των ιστορικών ρεκόρ. Το Πράσινο Ακρωτήριο αγωνίστηκε με την Ουρουγουάη και πήρε την ισοπαλία (2-2) καταφέρνοντας να μείνει αήττητο και να ελπίζει ακόμα και για την πρόκριση.

Όμως αυτό δεν είναι το μόνο ρεκόρ που σημειώθηκε στην συγκεκριμένη αναμέτρηση καθώς για πρώτη φορά δύο τερματοφύλακες ηλικίας άνω των 40 ετών ξεκίνησαν βασικοί στο ίδιο ματς. Φυσικά και ο λόγος για τον Φερνάντο Μουσλέρα της Ουρουγουάης και τον Βοζίνια του Πράσινου Ακρωτηρίου.

Ο Ουρουγουανός τερματοφύλακας είναι 40 ετών και 5 ημερών και στην πλούσια καριέρα του συμπεριλαμβάνονται και πέντε συμμετοχές σε Μουντιάλ, ενώ με την εθνική έχει σημαιώσει 130 διεθνείς συμμετοχές.

Από την άλλη ο τερματοφύλακας του Ακρωτηρίου πάνω του τα φώτα της δημοσιότητας μετά την εντυπωσιακή εμφάνιση απέναντι στην Ισπανία είναι 40 ετών και 18 ημερών και είναι ένα από τα πρόσωπα που πολυσυζητιέται στο φετινό Παγκόσμιο Κύπελλο.