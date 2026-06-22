Αργεντινή-Αυστρία 2-0: Ο ιστορικός Μέσι έστειλε την «Αλμπισελέστε» στους «32»

Ακόμα μια κορυφή, από τις λίγες που δεν έχει καταρρίψει, για τον Λιονέλ Μέσι, με γκολ του οποίου η Αργεντινή κέρδισε με 2-0 την Αυστρία για τη δεύτερη αγωνιστική των ομίλων του Μουντιάλ 2026.

Με τη νίκη αυτή η «Αλμπισελέστε» κλείδωσε την πρώτη θέση του ομίλου και το ματς της τελευταίας αγωνιστικής με την Ιορδανία έχει διαδικαστικό χαρακτήρα.

Η εξέλιξη του αγώνα

Στα πρώτα λεπτά του παιχνιδιού η «αλμπισελέστε» μπήκε καλύτερα και ήδη στο 8ο λεπτό, κέρδισε πέναλτι ο Λαουτάρο Μαρτίνεζ. Όμως κάτι που δε συμβαίνει συνήθως, ο Λιονέλ Μέσι αστόχησε στο πέναλτι και έχασε την ευκαιρία από νωρίς να γίνει ο παίκτης με τα περισσότερα γκολ στα Μουντιάλ.

Οι δύο ομάδες είχαν τις ευκαιρίες τους, όμως η εξιλέωση για το χαμένο πέναλτι ήρθε για τον Μέσι στο 38ο λεπτό. Μία αριστουργηματική αντεπίθεση, ολοκληρώθηκε από τελείωμα στην αριστερή γωνία της εστίας και ο «Λα Πούλγκα» ξεπέρασε τον Μίροσλαφ Κλόζε.

Στο δεύτερο ημίχρονο δεν είχαμε και πολλές εξελίξεις και οι δύο ομάδες είχαν τις ευκαιρίες τους, κυρίως η Αργεντινή, και εν τέλη στο 90+4 ο Λίο το ξαναέκανε και η Αργεντινή πήρε τη νίκη με 2-0.

Οι ευκαιρίες πριν το 2-0:

Αυστρία: Α. Σλάγκερ, Ντάνσο, Πος, Αλάμπα, Ξ. Σλάγκερ, Σάιβαλντ, Σάμπιτζερ, Σμιντ, Λάιμερ, Βάνερ και Γκρέγκοριτς.

Αργεντινή: Ε. Μαρτίνες, Λ. Μαρτίνες, Ρομέρο, Μεντίνα, Μολίνα, Ντε Πολ, ΜακΆλιστερ, Φερνάντες, Αλμάντα, Λαουτάρο Μαρτίνες και Μέσι.