Γιάννης Παπαμιχαήλ: Τέλος στη χρήση του ονόματος και της εικόνας της Αλίκης χωρίς την άδειά του

Ο Γιάννης Παπαμιχαήλ ανέβασε ένα νέο story στο Instagram με μια φωτογραφία της Αλίκης Βουγιουκλάκη στο οποίο κάνει σαφές πως δεν θα επιτρέψει σε κανέναν να χρησιμοποιεί το όνομα και την εικόνα της μητέρας του χωρίς εκείνος να έχει δώσει την άδειά μου.

φωτογραφία Instagram

Στον επίσημο λογαριασμό της Αλίκης (alikivougiouklakiofficial) έγραψε χαρακτηριστικά: «Απαγορεύεται να χρησιμοποιείται από οποιονδήποτε το όνομα και η εικόνα της μητέρας μου χωρίς την άδειά μου. Επίσης δεν επιτρέπω την εικόνα της μητέρας μου με χρήση AI».

Η Βουγιουκλάκη έφυγε από τη ζωή πριν από 30 χρόνια και τώρα ο γιος της θέλει με αυτόν τον τρόπο να προστατεύσει τη μνήμη της και να ελέγχει τι αναπαράγεται για εκείνη, ειδικά στην εποχή της Τεχνητής Νοημοσύνης όπου ο καθένας μπορεί να δημιουργήσει εικόνες που δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα και να αμαυρώσει τον μύθο της…