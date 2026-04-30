Γιατρός Αλίκης Βουγιουκλάκη: «Εφαρμόσαμε ένα πειραματικό πρωτόκολλο που απέδωσε, μετά υπήρξαν επιπλοκές»

Ο γιατρός της Αλίκης Βουγιουκλάκη, Σωτήρης Αδαμίδης, μίλησε στη Μάγδα Τσέγκου για τις τελευταίες στιγμές της εθνικής μας σταρ και ένα απόσπασμα από την κουβέντα τους προβλήθηκε μέσα από την εκπομπή «Buongiorno».

«Η Αλίκη ήταν εκείνη η οποία έσπασε κάθε δημοσιότητα και φυσικά ήταν μια αξέχαστη για μένα εμπειρία ζωής, την οποία τη θυμάμαι σαν τώρα. Θυμάμαι πάρα πολύ εκείνη τη φοβερή ατάκα που μου είπε όταν τη ρώτησα ένα βράδυ: θέλετε κάτι άλλο κύρια Βουγιουκλάκη και μου απάντησε: να ζήσω κύριε Αδαμίδη, να ζήσω! Είχε γίνει τότε πρωτοσέλιδο, θυμάμαι».

«Ήταν στιγμές συγκλονιστικές»

«Είχε δίψα να με κεράσει και ένα νερατζάκι που είχε φτιάξει η ίδια. Ένα βράδυ λοιπόν μου είπε: θέλω να σε κεράσω κάτι που το έχω φτιάξει εγώ. Πήγα εγώ για να μου το δώσει, νόμιζα ότι θα το πάρω σπίτι, αλλά μου λέει: όχι έτσι, θα κοινωνήσεις. Είχε ένα πολύ ωραίο επάργυρο κουταλάκι και μου λέει αν και στο στόμα σου να σου δώσω εγώ! Ήταν στιγμές συγκλονιστικές, με όλους τους αγαπημένους της κοντά της. Όλοι συνέδραμαν.

Η Αλίκη με δίδαξε ότι η αγάπη που έδειχνε δεν μπορούσε να παραβλεφθεί ακόμα και στα πλαίσια της σοβαρής νόσου την οποία είχε και στην οποία είχαμε εφαρμόσει ένα πειραματικό πρωτόκολλο. Είχε αποδώσει στην αρχή όσον αφορά στη βασική της νόσηση. Είχαμε τις επιπλοκές μετά από αυτό εξαιτίας των οποίων τη χάσαμε».