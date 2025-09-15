Γιατί δεν πρέπει να φιλάμε τα μωρά; Από ποιον ιό κινδυνεύουν

Η γέννηση ενός μωρού είναι ένα χαρμόσυνο γεγονός. Συγγενείς και φίλοι συρρέουν για να το δουν, να το αγκαλιάσουν και συχνά να το φιλήσουν. Ωστόσο, αυτή η αυθόρμητη εκδήλωση αγάπης μπορεί να κρύβει κινδύνους που δεν είναι ορατοί με γυμνό μάτι. Ο ιός RSV (αναπνευστικός συγκυτιακός ιός), που σε ενήλικες προκαλεί συνήθως ήπια συμπτώματα, μπορεί να αποδειχθεί ιδιαίτερα επικίνδυνος για τα νεογνά.

Τι έδειξε η σουηδική έρευνα για τον RSV

Μέχρι πρόσφατα η επιστημονική κοινότητα ανέφερε τον RSV ως επικίνδυνο μόνο για τα πρόωρα ή τα μωρά με σοβαρά προβλήματα υγείας. Όμως νέα έρευνα στη Σουηδία, που εξέτασε δεδομένα από περισσότερα από 2,3 εκατομμύρια παιδιά, αποκάλυψε ότι ακόμη και τα υγιή βρέφη μπορούν να νοσήσουν σοβαρά, σε βαθμό που να χρειαστούν νοσηλεία σε μονάδα εντατικής θεραπείας. Από το δείγμα, το 1,7% των παιδιών εμφάνισε RSV και περίπου 12% από αυτά ανέπτυξε σοβαρές επιπλοκές.

Τα πιο βαριά περιστατικά αφορούσαν μωρά με μέση ηλικία μικρότερη των δύο μηνών, χωρίς άλλα υποκείμενα προβλήματα. Ορισμένοι παράγοντες αυξάνουν τον κίνδυνο, σύμφωνα με τους ερευνητές: η γέννηση τον χειμώνα, η παρουσία μικρών αδελφών κάτω των τριών ετών και το χαμηλό βάρος γέννησης. Στις περιπτώσεις αυτές, ο κίνδυνος σοβαρής νόσησης ήταν πολλαπλάσιος.

Μέχρι τώρα τα προληπτικά φάρμακα δίνονταν μόνο σε βρέφη με γνωστά προβλήματα υγείας. Όμως τα νέα στοιχεία δείχνουν ότι και τα υγιή μωρά μπορεί να βρεθούν σε κίνδυνο, γι’ αυτό και πλέον συζητείται η επέκταση της πρόληψης και σε αυτά. Το θετικό είναι ότι από τότε που έγινε διαθέσιμο το εμβόλιο για τον RSV, οι νοσηλείες νεογνών έχουν μειωθεί σημαντικά.

Το ατελές ανοσοποιητικό των βρεφών

Το ερώτημα «γιατί δεν πρέπει να φιλάμε τα μωρά;» έχει επομένως σοβαρή απάντηση. Τα βρέφη έρχονται στον κόσμο με ένα μέρος της ανοσίας της μητέρας, όμως το ανοσοποιητικό τους σύστημα είναι ακόμη άγουρο και εκτεθειμένο σε ιούς που δεν έχει ξανασυναντήσει. Ένα απλό φιλί από κάποιον με ήπια λοίμωξη μπορεί να μεταφέρει τον ιό σε έναν οργανισμό που δεν είναι έτοιμος να τον αντιμετωπίσει.

Επιπλέον, πέρα από τον RSV, υπάρχουν και άλλοι κίνδυνοι, όπως ο ιός του έρπητα που μεταδίδεται από τα έλκη γύρω από το στόμα. Για έναν ενήλικα μπορεί να είναι ενοχλητικός αλλά αθώος, για ένα νεογνό όμως μπορεί να εξελιχθεί σε απειλητική λοίμωξη. Γι’ αυτό πολλοί παιδίατροι συνιστούν να αποφεύγονται τα φιλιά στο στόμα και στη μύτη του μωρού και, αν θέλει κανείς να δείξει τρυφερότητα, να προτιμά το πίσω μέρος του κεφαλιού ή ακόμα καλύτερα να περιορίζεται σε χάδια και παιχνίδια.

Η συμβουλή είναι απλή αλλά κρίσιμη: αν κάποιος αισθάνεται άρρωστος, καλύτερα να μην επισκεφθεί νεογέννητο. Και όσοι θέλουν να εκφράσουν την αγάπη τους, μπορούν να το κάνουν με τρόπους που δεν θέτουν σε κίνδυνο την υγεία του μωρού. Η νέα έρευνα, που δημοσιεύεται στο περιοδικό The Lancet Regional Health έρχεται να μας υπενθυμίσει ότι ακόμα και οι πιο τρυφερές χειρονομίες, όπως ένα φιλί, μπορεί να κρύβουν κινδύνους που δεν πρέπει να αγνοούμε.