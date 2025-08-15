Οι 10 πιο επικίνδυνοι μικροοργανισμοί στο νερό που πίνουμε

Ο Παγκόσμιας Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) δημοσίευσε πρόσφατα μια μελέτη που αναδεικνύει τους δέκα πιο επικίνδυνους παθογόνους μικροοργανισμούς που σχετίζονται με το πόσιμο νερό και τα συστήματα αποχέτευσης. Αυτοί οι μικροοργανισμοί είναι υπεύθυνοι για πάνω από 1,4 εκατομμύρια θανάτους ετησίως παγκοσμίως, κυρίως λόγω διάρροιας και αφυδάτωσης.

1. Ε. coli (Escherichia coli)

Η διάρροια που προκαλείται από την E. coli είναι συχνή σε παιδιά και ταξιδιώτες σε περιοχές με περιορισμένη υγιεινή. Ορισμένοι τύποι, όπως η EHEC (Enterohaemorrhagic E. coli), μπορεί να προκαλέσουν αιμορραγική διάρροια και αιμολυτικό ουραιμικό σύνδρομο, μια απειλητική για τη ζωή κατάσταση που οδηγεί σε νεφρική ανεπάρκεια.

2. Βακίλος της χολέρας

Ο βακίλος της χολέρας προκαλεί σοβαρή διάρροια και αφυδάτωση. Μεταδίδεται μέσω μολυσμένου νερού και τροφής, κυρίως σε περιοχές με ανεπαρκή συστήματα ύδρευσης και αποχέτευσης.

3. Σιγκελά

Η σιγκελά προκαλεί δυσεντερία, με συμπτώματα όπως διάρροια με αίμα και πυρετό. Η μετάδοση γίνεται μέσω της κοπρανοστοματικής οδού, συχνά λόγω κακής υγιεινής.

4. Σαλμονέλα

Η σαλμονέλα προκαλεί τροφική δηλητηρίαση και διάρροια. Μεταδίδεται μέσω μολυσμένων τροφίμων και νερού, και μπορεί να προκαλέσει σοβαρές λοιμώξεις σε ευάλωτους πληθυσμούς.

5. Καμπυλοβακτηρίδιος

Ο καμπυλοβακτηρίδιος προκαλεί διάρροια, κοιλιακό άλγος και πυρετό. Η μετάδοση γίνεται μέσω μολυσμένων τροφίμων, κυρίως πουλερικών, και νερού.

6. Πρωτόζωο Cryptosporidium

Το πρωτόζωο Cryptosporidium προκαλεί διάρροια και μπορεί να είναι ανθεκτικό σε ορισμένες μεθόδους απολύμανσης, όπως το χλώριο.

7. Ροταϊός

Ο ροταϊός είναι η κύρια αιτία σοβαρής διάρροιας σε παιδιά κάτω των 5 ετών. Η μετάδοση γίνεται μέσω μολυσμένων τροφίμων και νερού.

8. Νοροϊός

Ο νοροϊός προκαλεί γαστρεντερίτιδα και διάρροια. Είναι ιδιαίτερα μεταδοτικός και μπορεί να προκαλέσει επιδημίες σε κλειστούς χώρους.

9. Aδενοϊός

Ο αδενοϊός μπορεί να προκαλέσει γαστρεντερίτιδα και αναπνευστικές λοιμώξεις. Η μετάδοση γίνεται μέσω μολυσμένων τροφίμων, νερού και αερολυμάτων.

10. Ηπατίτιδας Α

Ο ιός της ηπατίτιδας Α προκαλεί ηπατίτιδα και μεταδίδεται μέσω μολυσμένων τροφίμων και νερού.

Συμπεράσματα

Η μελέτη της ΠΟΥ αναδεικνύει τη σημασία της ασφαλούς διαχείρισης του νερού και των αποχετευτικών συστημάτων για την πρόληψη λοιμώξεων που σχετίζονται με το νερό. Η ενίσχυση των υποδομών υγιεινής, η εκπαίδευση του πληθυσμού και η εφαρμογή αυστηρών προτύπων ποιότητας του νερού είναι κρίσιμες για τη μείωση των κινδύνων αυτών των παθογόνων.

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να ανατρέξετε στην πλήρη μελέτη της ΠΟΥ εδώ.