Γιατί «κονταίνουμε» μεγαλώνοντας και πόσο ύψος χάνουμε μετά τα 40

Το να χάσει κανείς λίγα εκατοστά ύψους όσο περνούν τα χρόνια είναι απολύτως φυσιολογικό. Μετά τα 40, το σώμα αρχίζει σταδιακά να «μαζεύει», με τον μέσο άνθρωπο να χάνει περίπου ένα εκατοστό ανά δεκαετία. Ο ρυθμός, ωστόσο, διαφέρει από άτομο σε άτομο και επηρεάζεται από τη γενετική, τη στάση του σώματος, τη διατροφή και τη φυσική δραστηριότητα.

Η απώλεια ύψους σχετίζεται κυρίως με τη φθορά των μεσοσπονδύλιων δίσκων και τη μείωση της οστικής πυκνότητας.

Δες ποιες συνήθειες βοηθούν να κρατήσεις το ύψος και τη στάση του σώματός σου όσο μεγαλώνεις.