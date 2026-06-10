Γιώργος Χρυσοστόμου: «Πάσχω από ανηδονία» - Γιατί δεν απολαμβάνει τίποτα στη ζωή;

Αποκαλυπτικός και εξομολογητικός, ο Γιώργος Χρυσοστόμου μοιράστηκε τις σκέψεις του και το γεγονός πως δεν μπορεί να ευχαριστηθεί τίποτα στη ζωή του.

«Προσπαθώ να το φτιάξω αυτό, προσπαθούν να με επαναφέρουν διάφοροι θεραπευτές και η ζωή στο τώρα που δεν μπορώ να κουμπώσω. Εγώ σαν χαρακτήρας είμαι το κάθε πέρσι και χειρότερα και αναφέρομαι πάρα πολύ στο παρελθόν και δυστυχώς επειδή τις λέω πολύ διασκεδαστικά τις ιστορίες και τις απολαμβάνω, τις ξαναβιώνω δυστυχώς και δεν πρέπει να τις λέω, αλλά είναι το υλικό μου και δεν ξέρω τι να το κάνω και πετάγομαι από πίσω μπρος. Το τώρα δεν το έχω σε καμία θέση, με βάζουν. Μετά σκέφτομαι τι θα γίνει στο μέλλον Χριστέ μου, ποιο θα είναι το επόμενο project, τι στόχο θα κατακτήσω και δεν έχω απολαύσει τίποτα. Έχω κάτι που λέγεται ανηδονία, δεν έχω απολαύσει κάτι», είπε στις Rainbow Mermaids.

«Δεν έχω πει ένα μπράβο ρε Ζορζ στον εαυτό μου»

«Προσπαθώ να γράφω τι έχω καταφέρει μόνος μου. Γράφω τρία πράγματα που έχω καταφέρει μες στον χρόνο. Όταν ήμουν μικρός δεν είχαν και πολλή σημασία. Στα 18 μπήκα στη σχολή μου πρώτος, μετά άντεξα αυτό, μετά έκοψα εκείνο και λέω γουάου,αλλά πρέπει να το δεις γραμμένο. Μετά πάλι πρέπει να το κάνεις για να εγκαθιδρυθεί σαν πληροφορία. Εγώ είμαι τόσο αυστηρός που δεν μου έχω δώσει ένα μπράβο ρε Ζορζ!

Έχω ρωτήσει τη θεραπεύτριά μου είμαι νάρκισσος; Πρέπει να μου απαντήσεις, της είπα και μου βγάζει ένα βιβλίο και μου λέει ο νάρκισσος έχει δεκαπέντε χαρακτηριστικά και λέω α δεν τα έχω. Τώρα το εγωκεντρικός, το εγωπαθής είναι έννοιες που είναι πολύ κοντά, αλλά δεν είναι το ίδιο».