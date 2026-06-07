Γνωρίστε την Ήρα: Ο πρώτος σκύλος ναυαγοσώστης του Ερυθρού Σταυρού

Η Ήρα είναι ο πρώτος σκύλος διασώστης–ναυαγοσώστης που εντάσσεται σε δράσεις του Ερυθρού Σταυρού και συμμετείχε σε επίδειξη διάσωσης ατόμου που κινδύνευε από πνιγμό.

Στο πλαίσιο της επίδειξης, η Ήρα έλαβε μέρος σε προσομοίωση διάσωσης, όπου εντόπισε άτομο που βρισκόταν σε κίνδυνο μέσα στο νερό.

Φορώντας ειδικό ναυαγοσωστικό σαμαράκι με λαβές, συνέβαλε στη ρυμούλκηση του ατόμου προς την ακτή, υποστηρίζοντας την ασφαλή μεταφορά του μέχρι την ολοκλήρωση της διάσωσης από τον ναυαγοσώστη–χειριστή της.

Σύμφωνα με τους ειδικούς, η συμβολή της Ήρας είναι καθοριστική στην ταχεία προσέγγιση του θύματος και στη μεταφορά του εκτός νερού, όπου μπορεί να ακολουθήσει αξιολόγηση της κατάστασης και παροχή πρώτων βοηθειών.

Μετά τη διάσωση, γίνεται έλεγχος αναπνοής και αισθήσεων, ενώ εφόσον το άτομο αναπνέει τοποθετείται σε θέση ανάνηψης και προστατεύεται από υποθερμία μέχρι την άφιξη των διασωστών.

Οι ειδικοί υπενθυμίζουν ότι σε περιστατικά πνιγμού δεν πρέπει να επιχειρείται άμεση προσέγγιση πανικοβλημένου ατόμου στο νερό.

Αντίθετα, συνιστούν τη χρήση μη κολυμβητικών μέσων διάσωσης, όπως σωσίβια ή αντικείμενα που μπορούν να βοηθήσουν το άτομο να επιπλεύσει με ασφάλεια μέχρι να φτάσει η εξειδικευμένη βοήθεια.