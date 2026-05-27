Μαστροκώστα: Το τελευταίο αντίο στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος - Συντετριμμένοι Τραϊανός και Βικτώρια
Το τελευταίο αντίο θα πουν σήμερα στην Γωγώ Μαστροκώστα φίλοι, συγγενείς, συνεργάτες και απλός κόσμος που θέλει να την τιμήσει λίγο πριν αναχωρήσει για την τελευταία της κατοικία.
Ο σύζυγός της Τραϊανός Δέλλας με την κόρη του Βικτώρια και η μητέρα της Γωγώς, κ. Σπυριδούλα έφθασαν στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος στο Ελληνικό, όπου τελείται η εξόδιος ακολουθία.
«Καλώς το αστέρι μου, καλώς το λουλούδι μου» ήταν τα σπαρακτικά λόγια της μητέρας της μόλις είδε το λευκό φέρετρο να πλησιάζει, ενώ η Μαρία Καλάβρια που βρίσκεται επίσης εκεί προσπαθούσε να την παραγορήσει.
Η αδελφή της Γωγώς Φώφη Μαστροκώστα.
Συντετριμμένη η Κύπρια σχεδιάστρια μόδας Στάλω Ηλία που βάπτισε την κόρη της Γωγώς και του Τραϊανού.
Τζένη Τζιβεριώτη, Γιάννης Τσακουμάκος.
Αντώνης Ρέμος - Υβόννη Μπόσνιακ.
Ίλια Ίβιτς - Ελένη Πετρουλάκη
Τάκης Φύσσας
Στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος στο Ελληνικό για το τελευταίο αντίο και η φίλη της Γωγώς Ορθούλα Παπαδάκου.
Η Δέσποινα Βανδή έφθασε στον Ιερό Ναό συνοδευόμενη από τον Βασίλη Μπισμπίκη.
Αντώνης Νικοπολίδης - Βάσω Νικοπολίδη.