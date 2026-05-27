Μαστροκώστα: Το τελευταίο αντίο στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος - Συντετριμμένοι Τραϊανός και Βικτώρια

Το τελευταίο αντίο θα πουν σήμερα στην Γωγώ Μαστροκώστα φίλοι, συγγενείς, συνεργάτες και απλός κόσμος που θέλει να την τιμήσει λίγο πριν αναχωρήσει για την τελευταία της κατοικία.

📹 Μιχάλης Λεγάκης pic.twitter.com/A6eqapaOJJ — Flash.gr (@flashgrofficial) May 27, 2026

Ο σύζυγός της Τραϊανός Δέλλας με την κόρη του Βικτώρια και η μητέρα της Γωγώς, κ. Σπυριδούλα έφθασαν στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος στο Ελληνικό, όπου τελείται η εξόδιος ακολουθία.

@flashgrofficial Ο Χάρης Σιανίδης βρέθηκε στην κηδεία της Γωγώς Μαστροκώστα για να της πει το τελευταίο αντίο. Σε κλίμα βαθιάς συγκίνησης, αποχαιρέτησε μια στενή του φίλη, με την οποία τον συνέδεε μακροχρόνια σχέση και δυνατός δεσμός. Βίντεο: Ευγενία Γιαννακέλου ♬ πρωτότυπος ήχος - Flash.gr

Χάρης Σιανίδης

«Καλώς το αστέρι μου, καλώς το λουλούδι μου» ήταν τα σπαρακτικά λόγια της μητέρας της μόλις είδε το λευκό φέρετρο να πλησιάζει, ενώ η Μαρία Καλάβρια που βρίσκεται επίσης εκεί προσπαθούσε να την παραγορήσει.

Η μητέρα της Γωγώς με την Μαρία Καλάβρια

Η αδελφή της Γωγώς Φώφη Μαστροκώστα.

Συντετριμμένη η Κύπρια σχεδιάστρια μόδας Στάλω Ηλία που βάπτισε την κόρη της Γωγώς και του Τραϊανού.

Έλενα Βρεττού

Τάκης Ζαχαράτος

Τζένη Τζιβεριώτη, Γιάννης Τσακουμάκος.

Αντώνης Ρέμος - Υβόννη Μπόσνιακ.

Νόνη Δούνια - Φώτης Γιαννιώτης

Ίλια Ίβιτς - Ελένη Πετρουλάκη

Κέλλυ Κελεκίδου

Τάκης Φύσσας

Στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος στο Ελληνικό για το τελευταίο αντίο και η φίλη της Γωγώς Ορθούλα Παπαδάκου.

Η Δέσποινα Βανδή έφθασε στον Ιερό Ναό συνοδευόμενη από τον Βασίλη Μπισμπίκη.

Ντέμης Νικολαΐδης - Κώστας Κατσουράνης

Αντώνης Νικοπολίδης - Βάσω Νικοπολίδη.