Η Χεζμπολάχ διαψεύδει τον Ντόναλντ Τραμπ: «Δεν έγινε καμία απευθείας επαφή»

Νέα διάσταση στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή δίνει η δημόσια διάψευση της Χεζμπολάχ σχετικά με τις πρόσφατες δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος είχε αφήσει να εννοηθεί ότι υπήρξε απευθείας επικοινωνία με την οργάνωση.

Ο ανώτερος αξιωματούχος της Χεζμπολάχ, Μαχμούντ Κομάτι, δήλωσε στο AFP ότι «δεν υπήρξε καμία απευθείας επαφή μεταξύ του προέδρου Τραμπ και αξιωματούχων της Χεζμπολάχ».

Η τοποθέτηση έρχεται λίγες ημέρες μετά τις δηλώσεις του Τραμπ, ο οποίος αναφερόμενος στις προσπάθειες τερματισμού του πολέμου μεταξύ του Ισραήλ και της οργάνωσης στον Λίβανο είχε πει ότι «μιλήσαμε με τη Χεζμπολάχ για πρώτη φορά στην ιστορία».

Λίγο νωρίτερα, ο Αμερικανός πρόεδρος είχε επίσης αναφέρει ότι είχε μια «πολύ καλή συνομιλία με τη Χεζμπολάχ μέσω υψηλόβαθμων εκπροσώπων».

Τι απαντά η Χεζμπολάχ

Σύμφωνα με τον Κομάτι, ο Τραμπ ενδέχεται να αναφερόταν στις επαφές που διατηρεί σύμβουλος του προέδρου της λιβανικής Βουλής, Ναμπίχ Μπέρι, με τον Αμερικανό πρέσβη στη Βηρυτό και στη μεταφορά μηνυμάτων μεταξύ των δύο πλευρών.

Ο Μπέρι, επικεφαλής του κινήματος Amal Movement και στενός σύμμαχος της Χεζμπολάχ, θεωρείται εδώ και χρόνια βασικός διαμεσολαβητής στις επαφές ανάμεσα στη λιβανική πλευρά και διεθνείς παράγοντες.

Ο αξιωματούχος της Χεζμπολάχ υποστήριξε ακόμη ότι οι δηλώσεις Τραμπ δείχνουν πως η αμερικανική διοίκηση είναι διατεθειμένη να παρακάμψει τους επίσημους κρατικούς θεσμούς του Λιβάνου όταν θεωρεί ότι υπάρχουν ισχυροί πολιτικοί παράγοντες με επιρροή στο εσωτερικό της χώρας.

«Μόνο το λιβανικό κράτος διαπραγματεύεται»

Η υπόθεση προκάλεσε αντιδράσεις και στη Βηρυτό. Ο πρωθυπουργός του Λιβάνου, Ναουάφ Σαλάμ, επανέλαβε τη θέση της κυβέρνησης ότι «μόνο το λιβανικό κράτος διαπραγματεύεται εξ ονόματος του Λιβάνου», επιχειρώντας να ξεκαθαρίσει πως καμία μη κρατική οργάνωση δεν εκπροσωπεί επισήμως τη χώρα στις διεθνείς επαφές.

Η Χεζμπολάχ, από την πλευρά της, εξακολουθεί να απορρίπτει τις απευθείας διαπραγματεύσεις μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου που διεξάγονται υπό αμερικανική διαμεσολάβηση, ενώ η ένταση στην περιοχή παραμένει υψηλή μετά τις πρόσφατες ανταλλαγές πυραυλικών και αεροπορικών επιθέσεων.