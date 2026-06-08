Σε τεντωμένο σχοινί παραμένει η κατάσταση στη Μέση Ανατολή, καθώς το Ισραήλ συνεχίζει τις στρατιωτικές επιχειρήσεις κατά της Χεζμπολάχ στον νότιο Λίβανο, λίγες ώρες μετά την ανταλλαγή πυραυλικών επιθέσεων με το Ιράν που προκάλεσε διεθνή ανησυχία για γενικευμένη κλιμάκωση.

Σύμφωνα με το Εθνικό Πρακτορείο Ειδήσεων του Λιβάνου (NNA), τουλάχιστον πέντε άνθρωποι σκοτώθηκαν και αρκετοί ακόμη τραυματίστηκαν τη Δευτέρα από ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές σε περιοχές του νότιου Λιβάνου.

Όπως μεταδίδουν λιβανικά μέσα ενημέρωσης, ισραηλινά μαχητικά αεροσκάφη και drones έπληξαν τις περιοχές αλ-Χαραγέμπ, Χραϊμπέχ, Ζίφτα και Σρίφα, στο πλαίσιο των επιχειρήσεων που συνεχίζει το Τελ Αβίβ κατά της Χεζμπολάχ.

Τραμπ: «Είπα στον Μπίμπι να είναι προσεκτικός, αλλιώς κινδυνεύει να μείνει μόνος του»

Οι νέες επιθέσεις προκάλεσαν την αντίδραση του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος κάλεσε τις δύο πλευρές να σταματήσουν τις εχθροπραξίες.

«Το Ισραήλ και το Ιράν πρέπει να σταματήσουν αμέσως να πυροβολούν», ανέφερε σε ανάρτησή του, ενώ σε νεότερο μήνυμα υποστήριξε ότι και οι δύο χώρες επιθυμούν μια άμεση κατάπαυση του πυρός, προειδοποιώντας ωστόσο πως «η ανοησία» θα μπορούσε να εκτροχιάσει κάθε προσπάθεια ειρήνευσης.

Σύμφωνα με αμερικανικά μέσα, ο Τραμπ φέρεται να επικοινώνησε με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό, ζητώντας αυτοσυγκράτηση, ενώ φέρεται να του επισήμανε ότι περαιτέρω κλιμάκωση θα μπορούσε να οδηγήσει το Ισραήλ σε διπλωματική απομόνωση.

Η απάντηση Νετανιάχου

Από την πλευρά του, ο Μπενιαμίν Νετανιάχου ξεκαθάρισε ότι το Ισραήλ θα συνεχίσει να ασκεί το δικαίωμά του στην αυτοάμυνα όποτε το κρίνει αναγκαίο.

«Η Χεζμπολάχ και η Τεχεράνη νόμιζαν ότι θα μπορούσαν να εξαπολύουν επιθέσεις από τον Λίβανο και το Ιράν χωρίς να υπάρξει αντίδραση. Αυτό δεν συνέβη και δεν πρόκειται να συμβεί», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι η χώρα του θα απαντά σε κάθε απειλή, επιμένοντας πως η ασφάλεια του Ισραήλ αποτελεί αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα.

Παρά τις εκατέρωθεν προειδοποιήσεις, τα πρώτα σημάδια δείχνουν ότι η ένταση μεταξύ Ισραήλ και Ιράν έχει προσωρινά αποκλιμακωθεί μετά τις αμοιβαίες επιθέσεις της προηγούμενης νύχτας.

Ωστόσο, οι συνεχιζόμενες επιχειρήσεις στον Λίβανο και η παρουσία της Χεζμπολάχ στο μέτωπο διατηρούν την περιοχή σε κατάσταση αυξημένου συναγερμού, με τη διεθνή κοινότητα να παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις υπό τον φόβο μιας νέας ανάφλεξης στη Μέση Ανατολή.