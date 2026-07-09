Μια μικρή οικογενειακή ανάσα από τις επαγγελματικές του υποχρεώσεις απόλαυσε ο Χάρης Βαρθακούρης μαζί με την Αντελίνα Βαρθακούρη και τις δύο κόρες τους. Το ζευγάρι επισκέφθηκε τα Λουτρά Αιδηψού, όπου πέρασε στιγμές χαλάρωσης, με τον τραγουδιστή να μοιράζεται ένα τρυφερό στιγμιότυπο στα social media.

Αυτό που τράβηξε περισσότερο την προσοχή, ωστόσο, δεν ήταν μόνο η φωτογραφία αλλά και η χιουμοριστική λεζάντα που τη συνόδευε.

Η οικογενειακή απόδραση στα Λουτρά Αιδηψού

Στη φωτογραφία, ο Χάρης και η Αντελίνα Βαρθακούρη ποζάρουν αγκαλιασμένοι μέσα στην ιαματική πισίνα, φορώντας τα υποχρεωτικά προστατευτικά σκουφάκια. Όπως αποκάλυψε ο τραγουδιστής, το στιγμιότυπο απαθανάτισε η μικρή τους κόρη.

Με αφορμή την εικόνα, ο ίδιος σχολίασε με τον γνωστό αυτοσαρκασμό του ότι, παρά το ίδιο σκουφάκι, η σύζυγός του έμοιαζε με μοντέλο, ενώ εκείνος είχε τελείως διαφορετική εικόνα.

Η ατάκα που έκανε τους followers να γελάσουν

«Η γυναίκα μου με τον σκούφο μιας χρήσης δείχνει σαν top model κι εγώ ο ελαιοχρωματιστής που προσέλαβε για μερεμέτια στην κουζίνα», έγραψε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας με χιούμορ πως οι κόρες τους «ευτυχώς πήραν από τη μαμά τους».

Η ανάρτηση συγκέντρωσε δεκάδες σχόλια από διαδικτυακούς φίλους του ζευγαριού, που διασκέδασαν με την αυτοσαρκαστική διάθεση του τραγουδιστή και σχολίασαν τη χαλαρή, οικογενειακή ατμόσφαιρα που αποπνέει η φωτογραφία.

Ο Χάρης Βαρθακούρης και η Αντελίνα Βαρθακούρη έχουν μιλήσει αρκετές φορές για τη σημασία που δίνουν στον χρόνο με την οικογένειά τους, αξιοποιώντας κάθε ευκαιρία για μικρές αποδράσεις μακριά από τους απαιτητικούς ρυθμούς της καθημερινότητας.