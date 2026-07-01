Η Κίνα αποφεύγει τις εξηγήσεις για τη συντριβή αεροσκάφους στο Πεκίνο

Το περιστατικό σημειώθηκε την Παρασκευή 26 Ιουνίου, όταν ένα μικρό αεροσκάφος προσέκρουσε στον 109όροφο πύργο CITIC στο Πεκίνο. Ο πιλότος έχασε τη ζωή του, ενώ 13 άνθρωποι τραυματίστηκαν.

Μέχρι στιγμής, η μόνη επίσημη ενημέρωση από τις κινεζικές αρχές είναι μια σύντομη ανακοίνωση με τα βασικά στοιχεία του δυστυχήματος. Παράλληλα, βίντεο και φωτογραφίες από τη σύγκρουση έχουν απομακρυνθεί από τα κινεζικά μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ενώ σύμφωνα με το BBC, εταιρείες του κλάδου της αεροπορίας έχουν λάβει εντολή να μην σχολιάζουν την υπόθεση.

Η έλλειψη πληροφοριών έχει εντείνει τα ερωτήματα για το πώς το αεροσκάφος κατάφερε να πετάξει σε μία από τις πιο αυστηρά ελεγχόμενες εναέριες ζώνες της Κίνας, λίγα χιλιόμετρα από την έδρα της κινεζικής ηγεσίας. Αναλυτές κάνουν λόγο για σοβαρό κενό ασφαλείας, ενώ η σιωπή των αρχών τροφοδοτεί τις εικασίες γύρω από το περιστατικό.