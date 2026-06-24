Η Κίνα ξανά στην κορυφή των υπερυπολογιστών: Το LineShine εκθρονίζει τις ΗΠΑ μετά από 9 χρόνια

Η μάχη για την τεχνολογική υπεροχή δεν διεξάγεται μόνο στα εργαστήρια τεχνητής νοημοσύνης ή στις βιομηχανίες ημιαγωγών.

Ένα από τα σημαντικότερα πεδία ανταγωνισμού μεταξύ των μεγάλων δυνάμεων είναι οι υπερυπολογιστές, τα συστήματα που αποτελούν τη «ραχοκοκαλιά» της σύγχρονης επιστημονικής έρευνας, της άμυνας και της ανάπτυξης της τεχνητής νοημοσύνης.

Η τελευταία έκδοση της λίστας TOP500, που καταγράφει τους ισχυρότερους υπερυπολογιστές του πλανήτη, επιφύλασσε μια μεγάλη έκπληξη: η Κίνα επέστρεψε στην κορυφή μετά από εννέα χρόνια, εκτοπίζοντας τις Ηνωμένες Πολιτείες από την πρώτη θέση.



Το LineShine στην κορυφή του κόσμου



Ο μεγάλος πρωταγωνιστής της φετινής κατάταξης είναι ο υπερυπολογιστής LineShine, ο οποίος λειτουργεί στο Εθνικό Κέντρο Υπερυπολογιστών της Σενζέν.

Με επίδοση 2,198 exaflops στο τεστ High Performance Linpack (HPL), το κινεζικό σύστημα αναδείχθηκε το ισχυρότερο στον κόσμο, ξεπερνώντας τον αμερικανικό El Capitan που μέχρι σήμερα κατείχε την πρώτη θέση.

Για να γίνει αντιληπτό το μέγεθος της ισχύος του, το LineShine μπορεί να εκτελεί περισσότερους από δύο πεντάκις εκατομμύρια υπολογισμούς ανά δευτερόλεπτο, επίδοση που μέχρι πριν από λίγα χρόνια θεωρούνταν σχεδόν αδιανόητη.

Η κινεζική απάντηση στους τεχνολογικούς περιορισμούς



Αυτό που κάνει το LineShine ακόμη πιο εντυπωσιακό είναι ο τρόπος με τον οποίο επιτυγχάνει αυτές τις επιδόσεις.

Τα περισσότερα κορυφαία συστήματα στον κόσμο βασίζονται σε επεξεργαστές γραφικών (GPUs), οι οποίοι έχουν εξελιχθεί στο βασικό εργαλείο της τεχνητής νοημοσύνης και των εφαρμογών υψηλών επιδόσεων.

Το κινεζικό σύστημα ακολουθεί διαφορετικό δρόμο. Βασίζεται αποκλειστικά σε συμβατικούς επεξεργαστές (CPUs), χωρίς τη χρήση εξειδικευμένων επιταχυντών χαμηλής ακρίβειας που χρησιμοποιούνται συνήθως σε εφαρμογές AI.

Η επιλογή αυτή θεωρείται από πολλούς αναλυτές ένδειξη ότι η Κίνα έχει σημειώσει σημαντική πρόοδο στην ανάπτυξη εγχώριων τεχνολογιών, περιορίζοντας την εξάρτησή της από δυτικούς προμηθευτές προηγμένων τσιπ.



Η εποχή του exascale



Η φετινή κατάταξη επιβεβαιώνει ότι η ανθρωπότητα έχει πλέον εισέλθει στην εποχή του exascale computing.

Ο όρος exascale περιγράφει την πιο προηγμένη κατηγορία υπερυπολογιστών, οι οποίοι μπορούν να εκτελούν τουλάχιστον ένα exaflop, δηλαδή περίπου ένα δισεκατομμύριο δισεκατομμύρια υπολογισμούς το δευτερόλεπτο. Πρόκειται για ένα τεχνολογικό ορόσημο που σηματοδοτεί τη μετάβαση σε μια νέα εποχή υπολογιστικής ισχύος.

Οι υπερυπολογιστές exascale χρησιμοποιούνται σε κρίσιμους τομείς όπως η τεχνητή νοημοσύνη, η ανακάλυψη νέων φαρμάκων, η πρόβλεψη της κλιματικής αλλαγής, η βιοτεχνολογία και οι προηγμένες επιστημονικές προσομοιώσεις. Η ανάπτυξή τους θεωρείται πλέον στρατηγικό πλεονέκτημα για τις χώρες που επιδιώκουν τεχνολογική και επιστημονική πρωτοπορία.

Πέντε συστήματα παγκοσμίως ξεπερνούν πλέον το όριο του ενός exaflop. Συγκεκριμένα την πρώτη πεντάδα απαρτίζουν τα εξής συστήματα:



LineShine (Κίνα) El Capitan (ΗΠΑ) Frontier (ΗΠΑ) Aurora (ΗΠΑ) JUPITER Booster (Γερμανία)

Για πρώτη φορά, η τεχνολογία exascale εκπροσωπείται ταυτόχρονα από την Ασία, τη Βόρεια Αμερική και την Ευρώπη, γεγονός που αποτυπώνει τη διεύρυνση του παγκόσμιου ανταγωνισμού.



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Γιατί οι υπερυπολογιστές είναι τόσο κρίσιμοι



Οι υπερυπολογιστές δεν αποτελούν απλώς επίδειξη τεχνολογικής δύναμης. Χρησιμοποιούνται για την ανάπτυξη νέων φαρμάκων, την ανάλυση γονιδιωμάτων, την πρόβλεψη ακραίων καιρικών φαινομένων, τη μελέτη της κλιματικής αλλαγής και την εκπαίδευση προηγμένων μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης.

Παράλληλα, διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο σε στρατιωτικές εφαρμογές, όπως η προσομοίωση πυρηνικών δοκιμών και η ανάπτυξη νέων αμυντικών συστημάτων, χωρίς να απαιτούνται πραγματικές δοκιμές πεδίου.

Γι’ αυτό και η λίστα TOP500 θεωρείται συχνά κάτι περισσότερο από μια τεχνική κατάταξη: αποτελεί έναν άτυπο δείκτη της επιστημονικής, βιομηχανικής και γεωπολιτικής ισχύος των κρατών.



Η Ευρώπη προσπαθεί να καλύψει το χάσμα



Αν και η κορυφή ανήκει πλέον στην Κίνα και οι ΗΠΑ εξακολουθούν να διαθέτουν τρία από τα τέσσερα ισχυρότερα συστήματα του κόσμου, η Ευρώπη επιχειρεί να ενισχύσει τη θέση της.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ήδη ανακοινώσει επενδύσεις ύψους 20 δισ. ευρώ για τη δημιουργία νέων υποδομών τεχνητής νοημοσύνης και υπερυπολογιστών. Στόχος είναι η ανάπτυξη των λεγόμενων «AI Gigafactories», εγκαταστάσεων που θα φιλοξενούν περισσότερους από 100.000 προηγμένους επεξεργαστές και θα υποστηρίζουν έρευνα σε τομείς όπως η υγεία, η βιοτεχνολογία, η ρομποτική και η βιομηχανία.



Η ενεργειακή πρόκληση της νέας εποχής



Η εντυπωσιακή αύξηση της υπολογιστικής ισχύος συνοδεύεται και από σημαντικές ενεργειακές απαιτήσεις.

Το LineShine καταναλώνει περίπου 42,2 μεγαβάτ ηλεκτρικής ενέργειας για να λειτουργήσει, ενώ τα κέντρα δεδομένων που φιλοξενούν τέτοιες υποδομές απαιτούν τεράστιες ποσότητες νερού για ψύξη.

Η συνεχής ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης και των υπερυπολογιστών έχει προκαλέσει ανησυχίες σε περιβαλλοντικές οργανώσεις, οι οποίες προειδοποιούν ότι η αυξανόμενη ενεργειακή κατανάλωση μπορεί να δυσκολέψει την επίτευξη των κλιματικών στόχων πολλών χωρών.



Μια νέα παγκόσμια τεχνολογική ισορροπία



Η πρωτιά του LineShine δεν αποτελεί απλώς μια αλλαγή στην κορυφή μιας λίστας επιδόσεων. Αντικατοπτρίζει τη μετατόπιση των τεχνολογικών ισορροπιών σε μια περίοδο όπου η τεχνητή νοημοσύνη, οι ημιαγωγοί και η υπολογιστική ισχύς αποκτούν στρατηγική σημασία.

Η Κίνα απέδειξε ότι μπορεί να ανταγωνιστεί τους παραδοσιακούς ηγέτες του κλάδου με δικές της τεχνολογίες, οι Ηνωμένες Πολιτείες διατηρούν ακόμη ισχυρή παρουσία στην κορυφή και η Ευρώπη επιχειρεί να χαράξει τη δική της πορεία.

Το μόνο βέβαιο είναι ότι η κούρσα των υπερυπολογιστών βρίσκεται μόλις στην αρχή μιας νέας, ακόμη πιο απαιτητικής εποχής.

Mε πληροφορίες από top500.org και The Guardian