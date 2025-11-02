Η Nike ταράζει τα νερά με το πρώτο μηχανικό παπούτσι – Το περπάτημα δεν θα είναι ποτέ ξανά ίδιο

Η Nike λάνσαρε μια τολμηρή τεχνολογία, η οποία απευθύνεται στον καθένα και πρόθεσή της είναι να κάνει το περπάτημα και το τρέξιμο μια... απλή υπόθεση. Το πρώτο μηχανικό παπούτσι.

Ο κολοσσός στον χώρο των αθλημάτων με ανακοίνωσή της, την Πέμπτη (23/10) παρουσίασε το «Project Amplify», την καινοτομία που υπόσχεται να αλλάξει ριζικά τον τρόπο με τον οποίο τρέχουν και περπατούν οι άνθρωποι.

Πρόκειται, μάλιστα, για «το πρώτο σύστημα υποδημάτων με κινητήρα στον κόσμο» και συγκεκριμένα για ένα ελαφρύ ρομποτικό βοήθημα που ενισχύει τη δύναμη και την ταχύτητα αυτού που το φορά, προσφέροντας υποστήριξη σε κάθε βήμα.

Το προφίλ της καινοτομίας

Το «Project Amplify» αναπτύχθηκε σε συνεργασία με την εταιρεία ρομποτικής Dephy και αναφέρεται πως δεν προορίζεται μόνο επαγγελματίες αθλητές ή δρομείς υψηλού επιπέδου, αλλά για όσους επιθυμούν να δώσουν μια άλλη... διάσταση στην καθημερινή τους φυσική δραστηριότητα.

«Ακριβώς όπως τα ηλεκτρικά ποδήλατα υποβοηθούν το πετάλι, το Project Amplify προσφέρει υποβοήθηση στο τρέξιμο και το περπάτημα», σημειώνει η Nike στην ανακοίνωσή της.

nike.com

Με πολύ απλά λόγια, η συσκευή θυμίζει σε μεγάλο βαθμό μια επιγονατίδα, η οποία τοποθετείται γύρω από το καλάμι, ενσωματώνοντας τον μικρό κινητήρα, έναν ιμάντα μετάδοσης κίνησης με επαναφορτιζόμενη μπαταρία και όλα αυτά αποτελούν μέρος έναν κομψό σχεδιασμό που - αν μη τι άλλο- ακολουθεί τη γνωστή αισθητική της εταιρείας.

Πως λειτουργεί

Το σύστημα προσαρμόζεται στις κινήσεις του χρήστη και στο ρυθμό βαδίσματός του, ενισχύοντας με φυσικό τρόπου τη δύναμη του γαστροκνημίου. Εξ ου και η περιγραφή της Nike που κάνει λόγο για «ένα δεύτερο ζευγάρι γαστροκνημίων».

Σε κάθε βήμα που πραγματοποιεί ο χρήστης, ο κινητήρας χρησιμοποιείται για να τραβήξει ελαφρά τη φτέρνα προς τα πάνω τη στιγμή που το πόδι σηκώνεται από το έδαφος. Η συγκεκριμένη κίνηση είναι προσεκτικά προσαρμοσμένη ώστε να μιμείται και να ενισχύει τον φυσικό ρυθμό του αστραγάλου, προσθέτοντας μια μικρή, αλλά αισθητή ώθηση σε κάθε βήμα.

Στόχος του αθλητικού κολοσσού είναι η λιγότερη καταπόνηση, το πιο σταθερό περπάτημα και η μεγαλύτερη αντοχή.

Σε ποιους απευθύνεται

Και αυτή η καινοτομία, αντί να απευθύνεται σε δρομείς που κυνηγούν τα δευτερόλεπτα στις επιδόσεις τους, η τεχνολογία αντίθετα απευθύνεται κυρίως σε όσους θέλουν να διανύουν μεγαλύτερα αποστάσεις με λιγότερη προσπάθεια.

Η εταιρεία διευκρινίζει ότι το προϊόν δοκιμάζεται ήδη από 400 και περισσότερους αθλητές και βρίσκεται, ακόμη, σε στάδιο προσαρμογής, με σκοπό να διατεθεί στην αγορά μέσα στα επόμενα χρόνια.

nike.com

Θα φέρει τα πάνω-κάτω;

Όπως κάθε νέα τεχνολογία, ωστόσο, υπάρχουν αρκετοί οι οποίοι φαίνεται να είναι πιο σκεπτικοί για το μηχανικό παπούτσι. Κάποιοι κατακρίνουν την εταιρεία για ένα προϊόν ακριβό για να απευθυνθεί στον απλό κόσμο ενώ άλλοι αναφέρουν πως πρόκειται για ένα επιθετικό μάρκετινγκ το οποίο δεν θα ανταποκριθεί στις προσδοκίες.

Σε κάθε περίπτωση, με το «Project Amplify», η Nike φαίνεται να ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο στην αθλητική καινοτομία, συνδυάζοντας την ρομποτική, τον βιομηχανικό σχεδιασμό και την επιστήμη της κίνησης σε μια τολμηρή προσέγγιση που φέρνει κοντά την αθλητική ένδυση και την τεχνολογική αιχμή.