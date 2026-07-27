Η «Οδύσσεια» του Νόλαν διέρρευσε στο X - Πάνω από 2 εκατ. προβολές σε λίγες ώρες

Λίγες ημέρες μετά την πρεμιέρα της, η πολυαναμενόμενη ταινία «Οδύσσεια» του Κρίστοφερ Νόλαν βρέθηκε στο επίκεντρο μιας μεγάλης υπόθεσης διαδικτυακής πειρατείας, όταν αντίγραφό της ανέβηκε παράνομα στην πλατφόρμα X (πρώην Twitter) και έγινε viral μέσα σε λίγες ώρες.

Στις 25 Ιουλίου, ανάρτηση που ανέφερε ότι «κάποιος ανέβασε ολόκληρη την ταινία στο X» παρέπεμπε σε λογαριασμό που είχε δημοσιεύσει υψηλής ποιότητας παράνομο αντίγραφο της ταινίας. Σύμφωνα με το Variety, το βίντεο συγκέντρωσε περισσότερες από 2,1 εκατομμύρια προβολές μέσα σε περίπου δυόμισι ώρες, προτού αντικατασταθεί από ειδοποίηση αφαίρεσης λόγω παραβίασης πνευματικών δικαιωμάτων. Λίγο αργότερα, ο λογαριασμός που είχε αναρτήσει το υλικό ανεστάλη.

Η Universal αντέδρασε άμεσα

Η Universal Pictures επιβεβαίωσε ότι ενημερώθηκε άμεσα για τη διαρροή και προχώρησε στις απαραίτητες ενέργειες για την απομάκρυνση του παράνομου περιεχομένου.

«Λάβαμε γνώση της μη εξουσιοδοτημένης δημοσίευσης της ταινίας και ενεργοποιήσαμε αμέσως τις διαδικασίες αφαίρεσής της. Αντιμετωπίζουμε πολύ σοβαρά τις παραβιάσεις πνευματικών δικαιωμάτων και θα προχωρήσουμε σε κάθε κατάλληλη νομική ενέργεια για την προστασία του περιεχομένου και της πνευματικής μας ιδιοκτησίας», ανέφερε η εταιρεία.

Δεν επηρεάστηκαν τα εισιτήρια

Παρά τη διαρροή, η εμπορική πορεία της ταινίας δεν φαίνεται να επηρεάστηκε. Αντίθετα, το δεύτερο Σαββατοκύριακο προβολής της απέφερε ακόμη 87 εκατομμύρια δολάρια στο παγκόσμιο box office, ενώ η ζήτηση για εισιτήρια στις προβολές IMAX 70mm παραμένει ιδιαίτερα υψηλή.

Την επομένη της διαρροής, εξακολουθούσαν να εμφανίζονται στην πλατφόρμα ορισμένα αντίγραφα της ταινίας. Ωστόσο, πολλά από αυτά αποδείχθηκαν παραπλανητικά, καθώς αντί για την «The Odyssey» οδηγούσαν τους χρήστες στο γνωστό διαδικτυακό αστείο Rickroll, προβάλλοντας το μουσικό βίντεο του τραγουδιού «Never Gonna Give You Up» του Ρικ Άστλεϊ.

Την ίδια ώρα, ο ιδιοκτήτης του X, Έλον Μασκ, συνέχισε τη δημόσια κριτική του προς την ταινία του Κρίστοφερ Νόλαν. Σε ανάρτησή του αμφισβήτησε επιλογές του καστ και τους κανόνες συμμετοχής στα Όσκαρ, ενώ υποστήριξε ότι το εργαλείο τεχνητής νοημοσύνης Grok Imagine θα δημιουργήσει μέσα στη χρονιά μια «ιστορικά ακριβή» εκδοχή της «Οδύσσειας».