Η Ουκρανία ζητά «ασπίδα τύπου ΝΑΤΟ»: Τι περιλαμβάνει η αντιπρόταση των Ευρωπαίων στο σχέδιο Τραμπ

Η Ουκρανία και οι Ευρωπαίοι σύμμαχοί της θα επιμείνουν ότι οποιαδήποτε συζήτηση με τη Ρωσία σχετικά με εδαφικές ανταλλαγές μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο αφού σταματήσουν οι συγκρούσεις στη σημερινή γραμμή επαφής, σύμφωνα με πηγές που γνωρίζουν το ανεπίσημο σχέδιο το οποίο θα παρουσιαστεί αργότερα σήμερα στις ΗΠΑ, στην Ελβετία.

Η απάντησή τους στο αμερικανικό σχέδιο των 28 σημείων ζητά από την Ουάσιγκτον εγγυήσεις ασφάλειας αντίστοιχες με το Άρθρο 5 του ΝΑΤΟ, καθώς και τη δέσμευση ότι τα παγωμένα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία θα χρησιμοποιηθούν για την ανοικοδόμηση και την αποζημίωση του Κιέβου, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές που μίλησαν υπό καθεστώς ανωνυμίας στο Bloomberg. Απορρίπτουν επίσης τις απαιτήσεις της Μόσχας για παραχώρηση μη κατεχόμενων εδαφών στην ανατολική Ουκρανία.

Παράλληλα, οι ΗΠΑ θα αποζημιώνονταν για τις ισχυρές εγγυήσεις που θα παρείχαν, ενώ τα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία θα παρέμεναν δεσμευμένα έως ότου η Μόσχα συμφωνήσει να πληρώσει για τις ζημιές που έχει προκαλέσει.

Οι υπόλοιπες κυρώσεις θα αίρονταν σταδιακά και η Ρωσία θα επανεντασσόταν στον παγκόσμιο οικονομικό σύστημα μόνο εφόσον τηρούσε τη συμφωνία.

Το ευρωπαϊκό σχέδιο πριν τη συνάντηση

Η ευρωπαϊκή απάντηση διαμορφώνεται την ώρα που Αμερικανοί, Ουκρανοί και Ευρωπαίοι σύμβουλοι εθνικής ασφάλειας συναντώνται την Κυριακή στη Γενεύη για να συζητήσουν το αμερικανικό σχέδιο, με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ να συνεχίζει να πιέζει για μια άμεση συμφωνία.

Ο Αντρίι Γερμάκ, διευθυντής του γραφείου του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι, δήλωσε στο X ότι συναντήθηκε με τους συμβούλους εθνικής ασφάλειας του Ηνωμένου Βασιλείου, της Γαλλίας και της Γερμανίας.

Πρόσθεσε ότι η επόμενη συνάντηση θα γίνει με την αμερικανική αντιπροσωπεία, σημειώνοντας πως «είμαστε σε πολύ εποικοδομητική διάθεση».

Οι Ευρωπαίοι απορρίπτουν τη μείωση των ουκρανικών συνόρων

Σύμφωνα με τους όρους που πρότειναν οι ΗΠΑ, η Ουκρανία θα έπρεπε να αποσύρει δυνάμεις από τμήματα της ανατολικής περιφέρειας του Ντονμπάς, τα οποία η Ρωσία δεν έχει καταφέρει να καταλάβει πλήρως. Η περιοχή αυτή θα μετατρεπόταν σε ουδέτερη αποστρατιωτικοποιημένη ζώνη, διεθνώς αναγνωρισμένη ως ρωσική.

Η Μόσχα θα αποκτούσε επίσης de facto αναγνώριση της κυριαρχίας της στην Κριμαία, στο Λουχάνσκ και στο Ντονέτσκ. Το μεγαλύτερο μέρος της υπόλοιπης γραμμής του μετώπου, συμπεριλαμβανομένων περιοχών στη Χερσώνα και στη Ζαπορίζια, θα «πάγωνε» ουσιαστικά.

Το αμερικανικό σχέδιο, το οποίο συντάχθηκε με ρωσική συμβολή, θα περιόριζε επίσης το μέγεθος των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων στους 600.000 άνδρες.

Οι Ευρωπαίοι ηγέτες, μαζί με τον Καναδά και την Ιαπωνία από την ομάδα των G7, απέρριψαν σε κοινή δήλωση -στο περιθώριο της συνόδου της G20 στη Νότια Αφρική- την ιδέα ότι θα μπορούσαν να μειωθούν τα ουκρανικά σύνορα ή να επιβληθεί ανώτατο όριο στη στρατιωτική της ισχύ.

Οι ίδιες πηγές ανέφεραν ότι μπορεί να διαπραγματευτεί ένα υψηλότερο όριο. Η Ουκρανία έχει δηλώσει στο παρελθόν ότι χρειάζεται στρατό τουλάχιστον 800.000 ανδρών σε καιρό ειρήνης.

Πολλές ακόμη διατάξεις που πρότειναν οι ΗΠΑ, όπως η επιστροφή όλων των ομήρων, συμπεριλαμβανομένων των παιδιών, θεωρούνται αποδεκτές. Το σχέδιο θα πρέπει επίσης να περιλαμβάνει πρόγραμμα επανένωσης οικογενειών και πρόνοιες για τα θύματα του πολέμου, σύμφωνα με τις πηγές.

Οποιαδήποτε συμφωνία θα τελεί υπό αμερικανική εποπτεία και θα εγγυάται από ένα «συμβούλιο ειρήνης» με πρόεδρο τον Ντόναλντ Τραμπ.