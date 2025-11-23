Ολομέτωπη επίθεση Τραμπ σε Ζελένσκι: «Καμία ευγνωμοσύνη από την Ουκρανία» - «Πυρά» και κατά της ΕΕ

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ κατηγόρησε την Ουκρανία ότι δείχνει «μηδενική ευγνωμοσύνη» για αυτό που χαρακτήρισε ως προσπάθειές του να τερματίσει τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Δημοσιεύοντας στο Truth Social, ο Τραμπ είπε ότι κληρονόμησε «έναν πόλεμο που δεν έπρεπε ποτέ να είχε συμβεί» και υποστήριξε ότι η σύγκρουση δεν θα είχε ξεκινήσει αν ήταν ο ίδιος πρόεδρος αντί του Τζο Μπάιντεν και επιπλέον ο Βλαντιμίρ Πούτιν δεν θα είχε επιτεθεί ποτέ.

Συγκεκριμένα, σε ανάρτησή του, ο Ντόναλντ Τραμπ έγραψε: «Ο πόλεμος μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας είναι ένας βίαιος και τρομερός πόλεμος που, με την ισχυρή και σωστή ΗΓΕΣΙΑ των ΗΠΑ και της Ουκρανίας, ΔΕΝ ΘΑ ΕΙΧΕ ΣΥΜΒΕΙ ΠΟΤΕ.

»Ξεκίνησε πολύ πριν αναλάβω τα καθήκοντά μου για δεύτερη θητεία, κατά τη διάρκεια της κυβέρνησης του "Sleepy Joe" (σ.σ. Μπάιντεν), και έχει μόνο επιδεινωθεί. Αν οι προεδρικές εκλογές του 2020 δεν είχαν νοθευτεί και κλαπεί, το μόνο πράγμα στο οποίο είναι καλοί οι ριζοσπάστες αριστεροί δημοκράτες, δεν θα υπήρχε πόλεμος μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας, όπως δεν υπήρχε, ούτε καν αναφορά, κατά τη διάρκεια της πρώτης θητείας μου.

»Ο Πούτιν δεν θα είχε επιτεθεί ποτέ! Μόνο όταν είδε τον "Sleepy Joe" σε δράση είπε: "Τώρα είναι η ευκαιρία μου!". Τα υπόλοιπα είναι ιστορία, και έτσι συνεχίζεται. Κληρονόμησα έναν πόλεμο που δεν έπρεπε να είχε συμβεί ποτέ, έναν πόλεμο που είναι χαμένος για όλους, ειδικά για τα εκατομμύρια των ανθρώπων που έχασαν άσκοπα τη ζωή τους.

»Η "ηγεσία" της Ουκρανίας δεν έχει εκφράσει καμία ευγνωμοσύνη για τις προσπάθειές μας, και η Ευρώπη συνεχίζει να αγοράζει πετρέλαιο από τη Ρωσία. Οι ΗΠΑ συνεχίζουν να πωλούν τεράστιες ποσότητες όπλων στο ΝΑΤΟ, για διανομή στην Ουκρανία (ο διεφθαρμένος Τζο έδωσε τα πάντα, δωρεάν, δωρεάν, δωρεάν, συμπεριλαμβανομένων "μεγάλων" χρημάτων!). Ο Θεός να ευλογεί όλες τις ζωές που χάθηκαν σε αυτή την ανθρώπινη καταστροφή!».

Τα σχόλιά του έρχονται καθώς αξιωματούχοι των ΗΠΑ, της Ευρώπης και της Ουκρανίας συναντώνται στη Γενεύη για να συζητήσουν το ειρηνευτικό σχέδιο 28 σημείων του Τραμπ, το οποίο οι επικριτές λένε ότι θα αλλάξει τα σύνορα της Ουκρανίας.