Η πρόταση του Ράμος για εξαγορά της Σεβίλλης δεν προχωρά - Ο λόγος που «μπλοκάρει»

Στην καρδιά της Ανδαλουσίας, η είδηση ότι ο Σέρχιο Ράμος θέλει να μπει στο μετοχικό κεφάλαιο της Σεβίλλης προκάλεσε ενθουσιασμό και έντονες συζητήσεις. Ο πρώην αρχηγός της εθνικής Ισπανίας βρίσκεται απο χθες στη Σεβίλλη για συνάντηση με τους ανθρώπους της διοίκησης του συλλόγου. Παρουσίασε μια σοβαρή πρόταση μαζί με ένα επενδυτικό σχήμα, με συνολικό ύψος που κυμαίνεται μεταξύ 400 και 450 εκατομμυρίων ευρώ, καλύπτοντας και το χρέος της ομάδας. Μαζί του ταξίδεψαν ο αδερφός του, Ρενέ Ράμος, και ο δικηγόρος του, για να εξηγήσουν προσωπικά στους βασικούς μετόχους το σχέδιό τους.



Η απάντηση του συλλόγου ήταν ξεκάθαρη: η πρόταση του Ράμος δεν είναι η προτεραιότητα. Υπάρχουν ήδη άλλοι επενδυτές που βρίσκονται μπροστά στη χρονική σειρά, κυρίως ένα αμερικανικό κεφάλαιο με προχωρημένες συζητήσεις. Αν και δεν υπάρχει επίσημη ανακοίνωση για αποκλειστικότητα, η ιεράρχηση των προσφορών αφήνει τον πρώην αμυντικό σε αναμονή.



Στη συνάντηση, ο Ράμος παρουσίασε ένα μοντέλο που βασίζεται στη χρηματοοικονομική σταθερότητα, τη βελτίωση των διοικητικών δομών και ένα ανταγωνιστικότερο αθλητικό πρόγραμμα. Οι μετοχικοί κύκλοι αναγνώρισαν το όραμα, αλλά επεσήμαναν ότι οι αποφάσεις θα ληφθούν με προσοχή, συγκρίνοντας όλα τα σχήματα, κάποια από τα οποία ξεπερνούν τα 440 εκατομμύρια ευρώ.



Για τον κόσμο του Σεβίλλη, το ενδιαφέρον παραμένει έντονο, καθώς το μέλλον του συλλόγου παραμένει ένα από τα πιο κρίσιμα ζητήματα για την πόλη και τους φιλάθλους της.