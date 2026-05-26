Η Σκορδά αποκάλυψε την τελευταία συνομιλία που είχε με τη Γωγώ Μαστροκώστα «Πολύ αξιοπρεπής γυναίκα»

Η παρουσιάστρια της εκπομπής «Buongiorno» μίλησε για την Γωγώ Μαστροκώστα που έφυγε από την ζωή σε ηλικία 55 ετών και αποκάλυψε την στιχομυθία που είχαν όταν της ζήτησε μια συνέντευξη.

«Εγώ χθες μπήκα - δεν ξέρω γιατί το έκανα - στις συνομιλίες μας. Δεν ήμασταν κολλητές, είχαμε μια κοινωνική σχέση αλλά την εκτιμούσα και με εκτιμούσε πολύ. Και κάποιες στιγμές, σαν μαμάδες, επειδή έμενα και νότια, είχαμε έτσι μια επικοινωνία. Και, όταν το βλέπεις λίγο πιο αποστασιοποιημένα... πολύ αξιοπρεπής γυναίκα, πάρα πολύ αξιοπρεπής γυναίκα.

Τελευταία φορά της είχα ζητήσει να δώσει μια συνέντευξη. Δεν μου είπε κάτι, όλοι γνώριζαν ότι υπάρχει ένα θέμα αλλά από διακριτικότητα κανείς δεν… εκτός του τελευταίου διαστήματος που γράφτηκαν κάποια πράγματα. Και μου απάντησε ότι «τώρα έχω κάποια θεματάκια, κάποια στιγμή θα το κάνουμε.

Δηλαδή ούτε να πει, ούτε να εξηγήσει, ούτε να δώσει λεπτομέρειες, ούτε να μην απαντήσει και καθόλου. Βλέπεις άλλους, που δεν έχουν και θέματα και μπορεί να μην απαντήσουν και ποτέ. Αυτό σημαίνει ότι είσαι αξιοπρεπής» κατέληξε η Φαίη Σκορδά.