Την Τετάρτη η κηδεία της Γωγώς Μαστροκώστα: Πού θα γίνει η ταφή - Η δωρεά που ζητά η οικογένεια

Η 17χρονη κόρη της ανέλαβε να ενημερώσει για το «τελευταίο αντίο» στη μητέρα της.

Συντακτική Ομάδα Flash.gr

Η τελευταία πράξη της ζωής της Γωγώς Μαστροκώστα ορίστηκε από την οικογένειά της να παιχτεί την Τετάρτη 27 Μαΐου.

Η οικογένεια της αποφάσισε να τελεστεί η εξόδιος ακολουθία στις 12 το μεσημέρι στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος στο Ελληνικό. Όπως αρχικά σας μετέφερε ο Flash, η ταφή θα γίνει στο Ευηνοχώρι Αιτωλοακαρνανίας, στον τόπο καταγωγής της, στο εξωκλήσι του Αγίου Γεωργίου. 

Αν και αρχικά ειπώθηκε ότι επιθυμούν να γίνει σε κλειστό κύκλο, η κόρη της Βικτώρια με μήνυμά της πληροφόρησε για τις λεπτομέρειες, λέγοντας «για όσους επιθυμούν να παραστούν».  Μάλιστα, η οικογένεια εκφράζει την επιθυμία αντί στεφάνων να γίνει δωρεά στο Ίδρυμα Φλόγα, ενώ θα υπάρχει και ειδικό κυτίο στην εκκλησία για οποιοδήποτε προσφορά. 

 

