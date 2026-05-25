Η τελευταία συνέντευξη Μαστροκώστα: «Σε όσους λένε ότι είμαι μαχήτρια τους λέω ότι απλά ήμουν τυχερή»

Η Γωγώ Μαστροκώστα ήταν καλεσμένη στην εκπομπή το «Πρωινό», το 2021, και είχε μιλήσει στους -τότε- παρουσιαστές της, Φαίη Σκορδά και Γιώργο Λιάγκα για τη μάχη που έδωσε με τον καρκίνο, αλλά και για το πόσο τυχερή νιώθει με αυτά που έχει στη ζωή της.

«Είμαι ένας άνθρωπος που είμαι ευχαριστημένη με αυτό που έχω. Λέω: Παναγιά μου είμαι τέλεια, μην μου πάρεις τίποτα, αυτά θέλω στη ζωή μου, είμαι πάρα πολύ καλά. Άμα ξεκινάς έτσι, έχεις μια ψυχολογία ότι δεν είμαι αχάριστος άνθρωπος, είμαι ευγνώμων με αυτά που έχω στη ζωή μου. Αυτά που ουσιαστικά με χαροποιούν είναι πολύ απλά πράγματα».

«Δεν είναι δυνατόν να μην λιγοψυχήσεις όταν σου συμβαίνει»

Η Μαστροκώστα με αφορμή τον χαμό της Φώφης Γεννηματά (την προηγούμενη μέρα της συνέντευξης) είχε αναφερθεί και στη δική της περιπέτεια υγείας. «Ήταν εξαιρετικός άνθρωπος σε όλα τα επίπεδα, αλλά για μένα όμως πάνω από όλα είναι μία μάνα που αφήνει πίσω τρία παιδιά. Αυτό μετράει για μένα και αυτό είναι το πιο σημαντικό. Κάθε γυναίκα που περνάει κάτι τέτοιο, το πρώτο που σκέφτεται είναι αυτό: τα παιδιά μου! Μου έλεγαν είσαι μαχήτρια, είσαι νικήτρια και απαντούσα: παιδιά τυχερή ήμουν! Είναι θέμα τύχης στο πώς θα σου κάτσει αυτό το πράγμα, αλλά με το μυαλό μπορούμε να κάνουμε πολλά πράγματα.

Δεν είναι δυνατόν να μην λιγοψυχήσεις όταν σου συμβαίνει κάτι τέτοιο, απλώς κάποια στιγμή αν έχεις κάποια βοήθεια ψυχολογική από ανθρώπους γύρω σου, μπορείς να κάνεις αυτό το κλικ και να αλλάξεις και να πεις θα το δω αλλιώς. Ο καθένας το βιώνει τελείως διαφορετικά. Η περίπτωση της Φώφης Γεννηματά ήταν από τις σπάνιες, αλλά υπάρχουν και άλλες περιπτώσεις, οι πιο καλές σε εισαγωγικά. Δεν πρέπει να τρομοκρατούμαστε κάθε φορά που ακούμε κάτι. Κάθε φορά που ακούς κάτι λες ωχ, δεν θα τελειώσει ποτέ αυτό; Το προσωποκεντρικό είναι στιγμιαίο, μετά μπαίνεις στη θέση της γυναίκας, της μάνας που δεν θέλει να αφήσει τα παιδιά της. Είνβαι διαφορετικές όλες οι περιπτώσεις. Εγώ μιλάω με πάρα πολλές γυναίκες. Το κάνω πιο προσωπικά παρόλο που μου έχουν πει και οργανώσεις διάφορες. Θεωρώ ότι αν βοηθήσω στοχευμένα είναι πάντα καλύτερο».