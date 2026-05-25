Γωγώ Μαστροκώστα: Τι ζήτησε η κόρη της να μάθουν όλοι

Η είδηση του θανάτου της Γωγώς Μαστροκώστα πολύ νωρίς το πρωί της Δευτέρας 25 Μαΐου συγκίνησε τον κόσμο. Έξω από το νοσοκομείο Ευαγγελισμός όπου νοσηλευόταν και κατέληξε, η κόρη της Βικτώρια, ζήτησε να μεταφερθεί σε όλους κάτι πολύ σημαντικό.

Η δημοσιογράφος του Mega Βιργινία Πισιμίρη, σε ζωντανή σύνδεση με τον Ιορδάνη Χασαπόπουλο, και την Ανθή Βούλγαρη μετέφερε το μήνυμα της 17χρονης: «Πρέπει να σας πω ότι τη συναντήσαμε την κόρη της πριν από λίγο. Η οικογένειά της ζητά διακριτικότητα, όσο διακριτική ήταν και η ίδια η Γωγώ Μαστροκώστα τα τελευταία χρόνια που πάλευε με πολύ δύσκολη ασθένεια. Πρέπει να σας πω ότι είχε νοσήσει και πριν από αρκετά χρόνια, και μάλιστα όσο ήταν έγκυος στο παιδί της. Είχε ανακαλύψει τότε, όπως η ίδια είχε πει έναν καρκίνο στο στήθος. Το είχε πει και η ίδια ανοιχτά και το αντιμετώπισε με ψυχραιμία. Βγήκε νικήτρια από αυτή τη μάχη, αλλά φαίνεται πως τα πράγματα δεν ήταν το ίδιο τα τελευταία χρόνια. Ο άντρας της ήταν από την πρώτη στιγμή στο πλευρό της».

Και κατέληξε: "Η κόρη της μάς πλησίασε πριν από λίγο και μας ζήτησε να μη συσχετίσουμε αυτές τις δύο καταστάσεις (με τις ασθένειες). Δεν θέλει οι γυναίκες να απογοητευτούν και να συσχετίσουν την τωρινή κατάσταση με την τότε μάχη που είχε δώσει"

Δείτε το βίντεο με όσα μετέφερε: