Ο Γρηγόρης αποχαιρετά τη Γωγώ: Θυμάμαι το χαμόγελό σου, την ψυχή σου, την καρδιά σου, την ομορφιά σου

Μια συγκινητική αναφορά στη Γωγώ Μαστροκώστα που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 56 ετών έπειτα από μια πολύ δύσκολη μάχη με τον καρκίνο.

Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου, ο οποίος γνώριζε προσωπικά τη Γωγώ Μαστροκώστα και είχε κάνει παρέα μαζί της στο παρελθόν, μέσα από τη ραδιοφωνική του εκπομπή, μίλησε με πολύ τρυφερά λόγια για εκείνη, αλλά και για τον τρόπο που ο Τραϊανός Δέλλας στάθηκε βράχος δίπλα της σε κάθε δύσκολη στιγμή.

«Αυτό το πλάσμα ήταν ένα πλάσμα γεμάτο φως. Μια πολύ ωραία τύπισσα. Δεν ήμασταν κολλητοί, αλλά ήμασταν φίλοι γιατί έχουμε περάσει πολύ ωραία χρόνια. Ήταν έξω καρδιά, σπαθί, γυναίκα που ό,τι ένιωθε το έλεγε. Έκανε έναν πολύ μεγάλο αγώνα. Είχε καρκίνο στο στήθος και έκανε έναν πολύ μεγάλο αγώνα και είχε βοηθήσει και πάρα πολλά κορίτσια και γυναίκες από τότε.

Οι πληροφορίες που έπαιρνα όλο αυτό το διάστημα είναι ότι δεν πήγαινε καλά και ότι χειροτέρευε. Πολλοί μου έλεγαν και για την παρουσία του Τραϊανού Δέλλα στο πλευρό της, ήταν μυθική. Εννοείται ότι όταν είναι ο άνθρωπός σου είσαι πάντα δίπλα του, αλλά καμιά φορά δεν εννοείται. Αυτός ο άνθρωπος ήταν εκεί με ψυχή και σώμα.

Μου λέγανε όλοι πόσο πολύ αγωνίζεται για να γίνει καλά. Επειδή πραγματικά την έχω γνωρίσει προσωπικά, το λιγότερο που μπορώ να πω είναι, “Γωγώ μου, καλό ταξίδι”. Θυμάμαι αυτό το χαμόγελό σου, την ψυχή σου, την καρδιά σου, την ομορφιά σου. Πραγματικά δε θα σε ξεχάσουμε ποτέ εμείς οι παλιότεροι που ξέραμε πολλά πράγματα μέσα από την καρδιά σου. Καλό ταξίδι και συλλυπητήρια στην οικογένεια και σε όλους τους φίλους. Ήταν ένα πολύ στενάχωρο νέο για ξεκίνημα εβδομάδας» είπε χαρακτηριστικά ο Γρηγόρης Αρναούτογλου.