Μαστροκώστα: Η συγκινητική ομιλία για την μάχη της με τον καρκίνο στα βραβεία «Γυναίκες της Χρονιάς»

Μια γυναίκα που πάλεψε με δύναμη, ελπίδα και αξιοπρέπεια τον καρκίνο ήταν η Γωγώ Μαστροκώστα που άφησε την τελευταία της πνοή σήμερα τα ξημερώματα, βυθίζοντας στην θλίψη τους δικούς της ανθρώπους και όχι μόνο αφού όσοι την γνώριζαν μιλούσαν για το πιο καλόψυχο πλάσμα.

Η Έλενα Μακρή Λυμπέρη ανήρτησε στο Elenas Diary Blog το βίντεο με την ομιλία της στα βραβεία «Γυναίκες της Χρονιάς», όπου είχε μιλήσει για την μάχη που έδινε.

Στην λεζάντα που συνόδευε την ανάρτησή της η Έλενα Μακρή Λυμπέρη έγραψε: «Με μεγάλη θλίψη αποχαιρετούμε την Γωγώ Μαστροκώστα που έφυγε από την ζωή στα 55 της χρόνια και ενέπνεε πάντα με την αγωνιστικότητα, τον δυναμισμό, την ομορφιά της. Το 2009 είχε μιλήσει για την μεγάλη μάχη της με τον καρκίνο στο περιοδικό Life&Style και είχε πραγματοποιήσει μια συγκινητική εμφάνιση στα βραβεία «Γυναίκες της Χρονιάς».