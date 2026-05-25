Βαγγέλης Περρής στον FLASH: «Η Γωγώ ήθελε να φανεί σκληρή, ήθελε να δίνει σε όλους, ήταν ηλιοφάνεια»

Ο Βαγγέλης Περρής που συνεργάστηκε με τη Γωγώ Μαστροκώστα στην ψυχαγωγική εκπομπή - σόου του ALPHA «Πυρετός το Σαββατόβραδο» (2001) μίλησε στον FLASH για την απώλεια της λαμπρής αυτής παρουσίας. Τη χαρακτήρισε «ηλιοφάνεια» και αποκάλυψε τι είχε μοιραστεί μαζί τους για τη μεγάλη μάχη που έδινε για την υγεία της.

Ο Βαγγέλης Περρής θυμάται στον FLASH τη συνεργασία που είχε με τη Γωγώ Μαστροκώστα στην εκπομπή - σόου «Πυρετός το Σαββατόβραδο» που μεταδόθηκε το 2001 από τον ALPHA pic.twitter.com/JCE15QhY6M — Flash.gr (@flashgrofficial) May 25, 2026

«Απ’ τη Γωγώ θυμάμαι ότι ήταν το πιο λαμπερό πλάσμα που έχω συναντήσει και δεν το λέω τώρα επειδή η απουσία της μπορεί να την κάνει ακόμα πιο λαμπερή. Έμπαινε μέσα σε οποιοδήποτε περιβάλλον και το έκανε διαφορετικό! Χαμογελούσε, γελούσε με την καρδιά της, σπάνια πράγματα δηλαδή πλέον, και ήταν τρομερά κοντά στους συνεργάτες της, δοτική, οτιδήποτε συνέβαινε ήταν πρόθυμη να σου συμπαρασταθεί. Ήταν ένα κορίτσι που το έβαζες στην καρδιά σου ακόμα και να ήσουν πιο δύσκολος άνθρωπος που είχες τις πόρτες της καρδιάς σου κλειστές. Ήταν αυτό που λέμε ηλιοφάνεια».

«Είμαι ακόμα στη σκοτεινή πλευρά της περιπέτειας»

«Προσέφερε αυτό το μεγάλο ατού για οποιαδήποτε συνεργασία. Ήταν η Γωγούλα μας, το κοριτσάκι μας. Θυμάμαι την εκπομπή «Πυρετός το Σαββατόβραδο» που κάναμε και πόσο χαρά είχε όταν τραγουδούσε επιτυχίες της εποχής προσαρμοσμένες όμως στην πολιτική επικαιρότητα και τι χαρά που έκανε που είχε τη δυνατότητα να δείχνει αυτή την πλευρά της. Ένα σπάνιο παιδί. Πάντοτε χαρούμενο.

Το διαδικτυακό αντίο του Βαγγέλη Περρή στη Γωγώ Μστροκώστα

Αλλά και στο «Όλα» που ερχόταν ως καλεσμένη ήταν πάλι η γνωστή χαρούμενη Γωγώ και μας έλεγε ότι ετοιμάζει τη δική τους κολεξιόν με ρούχα και της είπαμε: "πέρασες και αυτή την περιπέτεια", και απάντησε όχι δεν την πέρασα, είμαι ακόμα στη σκοτεινή πλευρά της περιπέτειας! Και όλο αυτό ήταν μέσα σε ένα κλίμα χαράς. Και λες, τι γίνεται, τι περνάει αυτό το κορίτσι;

Ήταν κάτι παραπάνω από αξιοπρεπής ο τρόπος που το αντιμετώπιζε όλο αυτό. Δεν ήταν δηλαδή ότι ήθελε μόνο να φάνει ότι είναι σκληρή. Ήθελε να συνεχίσει να δίνει αυτό το οποίο έδινε και το έδινε όχι μόνο σε οικογένειά της -η οποία φαντάζομαι ότι από το σοκ δύσκολο να συνέλθει είναι τεράστια η απώλεια- αλλά και σε όλους εμάς».