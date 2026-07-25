Η Τεχνητή Νοημοσύνη αλλάζει την αγορά εργασίας: Ποιες θέσεις κινδυνεύουν περισσότερο

Η ραγδαία ανάπτυξη της Τεχνητής Νοημοσύνης δεν αποτελεί πλέον μια μελλοντική πρόβλεψη, αλλά μια πραγματικότητα που αρχίζει να μεταμορφώνει την αγορά εργασίας. Οι μεγαλύτερες τεχνολογικές εταιρείες επενδύουν δισεκατομμύρια σε συστήματα AI, εκτιμώντας ότι μπορούν να αυξήσουν σημαντικά την παραγωγικότητα και να μειώσουν το λειτουργικό κόστος.

Ήδη αρκετές επιχειρήσεις εξετάζουν το ενδεχόμενο να αντικαταστήσουν μέρος του ανθρώπινου δυναμικού με εξειδικευμένους «AI agents», δηλαδή ψηφιακά συστήματα που είναι σε θέση να εκτελούν συγκεκριμένα καθήκοντα χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση.

Από απλές εργασίες σε σύνθετες διαδικασίες

Μέχρι πριν από λίγα χρόνια, τα μεγάλα γλωσσικά μοντέλα μπορούσαν να ολοκληρώσουν μόνο απλές εργασίες που απαιτούσαν λίγα λεπτά από έναν άνθρωπο. Η εικόνα όμως αλλάζει με γρήγορους ρυθμούς.

Τα νεότερα μοντέλα μπορούν πλέον να αναλύσουν συμβόλαια, να εντοπίσουν λάθη σε προγράμματα λογισμικού, να δημιουργήσουν κώδικα ή να πραγματοποιήσουν οικονομικές αναλύσεις, εργασίες που μέχρι πρόσφατα απαιτούσαν αρκετές ώρες εξειδικευμένης ανθρώπινης εργασίας.

Οι ειδικοί εκτιμούν ότι μέσα στον επόμενο χρόνο οι δυνατότητες αυτές θα επεκταθούν ακόμη περισσότερο, επηρεάζοντας ολοένα και περισσότερα επαγγέλματα, σύμφωνα με το BBC.

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Οι νέοι εργαζόμενοι δέχονται τις μεγαλύτερες πιέσεις

Οι πρώτες ενδείξεις από την αγορά εργασίας είναι ήδη ορατές. Ανάλυση του Πανεπιστημίου Στάνφορντ δείχνει ότι μετά την ευρεία διάδοση του ChatGPT μειώθηκαν οι ευκαιρίες απασχόλησης για εργαζόμενους ηλικίας 22 έως 25 ετών, ιδιαίτερα σε επαγγέλματα που σχετίζονται με την τεχνολογία, τα χρηματοοικονομικά και τις δημιουργικές βιομηχανίες.

Αντίθετα, επαγγέλματα που απαιτούν φυσική παρουσία και προσωπική επαφή, όπως η υγειονομική περίθαλψη, η φροντίδα παιδιών ή οι υπηρεσίες κομμωτικής, εμφανίζονται προς το παρόν λιγότερο ευάλωτα στην αυτοματοποίηση.

Μειώνονται και οι αγγελίες εργασίας

Παράλληλα, διεθνείς αναλύσεις καταγράφουν μείωση στις διαδικτυακές αγγελίες εργασίας για επαγγέλματα που θεωρούνται περισσότερο εκτεθειμένα στην Τεχνητή Νοημοσύνη.

Στο Ηνωμένο Βασίλειο, για παράδειγμα, οι τομείς των νομικών υπηρεσιών, του τηλεμάρκετινγκ και των επαγγελματικών υπηρεσιών παρουσιάζουν αισθητή κάμψη στη ζήτηση προσωπικού, γεγονός που αρκετοί αναλυτές συνδέουν με τη διείσδυση των νέων εργαλείων AI.

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Δεν συμφωνούν όλοι οι οικονομολόγοι

Παρά τα στοιχεία, αρκετοί οικονομολόγοι εμφανίζονται επιφυλακτικοί, υποστηρίζοντας ότι οι αλλαγές στην απασχόληση δεν μπορούν να αποδοθούν αποκλειστικά στην Τεχνητή Νοημοσύνη. Παράγοντες όπως τα υψηλά επιτόκια, ο πληθωρισμός και η επιβράδυνση της οικονομίας επηρεάζουν επίσης τις προσλήψεις.

Ωστόσο, ακόμη και όσοι διατηρούν επιφυλάξεις αναγνωρίζουν ότι η AI αποτελεί πλέον έναν από τους σημαντικότερους παράγοντες που διαμορφώνουν το μέλλον της εργασίας.

Η έκρηξη στη χρήση της AI και οι περιορισμοί

Το 2026 καταγράφεται εντυπωσιακή αύξηση στη χρήση εργαλείων Τεχνητής Νοημοσύνης, με τις εταιρείες να αξιοποιούν τεράστιους όγκους δεδομένων μέσω των λεγόμενων «tokens», δηλαδή των μονάδων κειμένου που χρησιμοποιούν τα μοντέλα για την επεξεργασία πληροφοριών.

Παρά την εκρηκτική ανάπτυξη, αρχίζουν να εμφανίζονται και τα πρώτα εμπόδια. Η εκτεταμένη χρήση προηγμένων μοντέλων συνεπάγεται υψηλό κόστος λειτουργίας, με αρκετές επιχειρήσεις να περιορίζουν ήδη τη χρήση τους εξαιτίας των αυξημένων δαπανών.

Την ίδια στιγμή, ολοένα και περισσότερες εταιρείες στρέφονται σε οικονομικότερες λύσεις Τεχνητής Νοημοσύνης, μεταξύ των οποίων και κινεζικά μοντέλα ανοικτής πρόσβασης, γεγονός που εντείνει ακόμη περισσότερο τον παγκόσμιο ανταγωνισμό στον συγκεκριμένο τομέα.

Το μέλλον παραμένει αβέβαιο

Οι ειδικοί συμφωνούν ότι η Τεχνητή Νοημοσύνη θα αλλάξει ριζικά τον τρόπο εργασίας τα επόμενα χρόνια. Το μεγάλο ερώτημα, ωστόσο, παραμένει αν θα δημιουργήσει περισσότερες νέες θέσεις εργασίας από όσες θα καταργήσει ή αν η αυτοματοποίηση θα οδηγήσει σε σημαντικές ανακατατάξεις στην παγκόσμια αγορά εργασίας.