Νέα Υόρκη: Ρομπότ θα κάνει μάθημα σε Λύκειο - Αντιδράσεις από τους εκπαιδευτικούς

Πιλοτικό πρόγραμμα διδασκαλίας από ρομπότ Τεχνητής Νοημοσύνης πρόκειται να εφαρμοστεί σε λύκειο της Νέας Υόρκης, με την εκπαιδευτική κοινότητα, και όχι μόνο, να διατυπώνει τις ισχυρές αντιρρήσεις της προς αυτή την εξέλιξη.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του Guardian, πρόκειται για το Λύκειο Salamanca στη Salamanca της Νέας Υόρκης, το οποίο βρίσκεται στην επικράτεια Allegany του έθνους Seneca των αυτόχθονων Αμερικανών, στο οποίο η σχολική περιφέρεια της κομητείας Cattaraugus προτίθεται να στείλει για τις διδακτικές του ανάγκες ένα ρομπότ Τεχνητής Νοημοσύνης που αγόρασε για 57.590 δολάρια από την Realbotix, και το οποίο διαθέτει φυσική συνομιλία, εκφράσεις προσώπου και αλληλεπίδραση σε πραγματικό χρόνο, σύμφωνα με την εταιρεία.

Παρενθετικά, αξίζει να σημειωθεί πως η εν λόγω εταιρεία δραστηριοποιούταν στα κρυπτονομίσματα μέχρι που εξαγόρασε την εταιρεία Simulacra, η οποία ειδικεύεται στην κατασκευή ρεαλιστικών σεξουαλικών κουκλών, και έτσι πέρασε στην κατασκευή των ανθρωποειδών ρομπότ.

Αντιδράσεις εκπαιδευτικών και κοινότητας

Η εφαρμογή του πιλοτικού προγράμματος διδασκαλίας από ανθρωποειδή ρομπότ αντί κανονικών εκπαιδευτικών ανθρώπων έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις, όπως ήταν αναμενόμενο.

Πρώτον, από την κοινότητα των αυτοχθόνων Αμερικανών δεν θεωρείται τυχαία η επιλογή του σχολείου που πηγαίνουν κατά πλειοψηφία τα δικά τους παιδιά για την εφαρμογή αυτού του προγράμματος, που κύριο στόχο φαίνεται να έχει τη μείωση του κόστους της διδασκαλίας.

Σε μια κοινότητα που έχει ζήσει πολλά χρόνια την κοινωνική και πολιτειακή περιθωριοποίηση, τώρα επιχειρείται εκ νέου η υποβάθμισή της. «Από όλα τα σχολεία στην πολιτεία της Νέας Υόρκης, πόσο μάλλον στις ΗΠΑ, επέλεξαν να πειραματιστούν για άλλη μια φορά πάνω σε παιδιά Αυτοχθόνων. Ο πολιτισμός μας αγωνίζεται να κρατηθεί ζωντανός λόγω των επιπτώσεων των οικοτροφείων για Αυτόχθονες και των όσων έκαναν στους ηλικιωμένους μας. Ζούμε στη μόνη περιοχή ιθαγενών (reservation) που βρίσκεται μέσα σε πόλη, οπότε είναι απολύτως παράλογο το ότι είμαστε εμείς αυτοί που το δοκιμάζουν», δήλωσε η Sierra May Abrams, αναπληρώτρια καθηγήτρια στο Λύκειο Salamanca και κάτοικος της περιοχής στον Guardian.

Δεύτερον, το πιλοτικό πρόγραμμα στηλιτεύεται από τους εκπαιδευτικούς, καθώς θεωρείται ότι με αυτό τον τρόπο όχι μόνο υποβαθμίζεται το αντικείμενο της παιδείας, αλλά επιχειρείται επίσης η μείωση των κονδυλιών που θα διατίθενται γι' αυτή, όπως και των μισθών των εκπαιδευτικών, ενώ αποανθρωποποιεί το επάγγελμα.

«Υπάρχει μια αυξανόμενη συναινετική τάση που δείχνει ότι οι μαθητές μας θα πρέπει να εκτίθενται σε λιγότερη τεχνολογία. Πιστεύω ότι η τοποθέτηση ενός ανθρωποειδούς ρομπότ στην τάξη για να αλληλοεπιδρά με τα παιδιά μας είναι ένα τεράστιο βήμα προς τη λάθος κατεύθυνση, και θεωρώ ότι η πλειονότητα των εκπαιδευτικών αισθάνεται το ίδιο», σημείωσε η Lacey Pihlblad, πρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών της Salamanca και καθηγήτρια στο λύκειο στον Guardian.

Συμπλήρωσε, δε, πως το πρόγραμμα έρχεται την ώρα που το συνδικάτο ολοκλήρωνε τις διαπραγματεύσεις για νέα συλλογική σύμβαση και ενώ προτίθεται να συμπεριλάβει δικλείδες προστασίας σχετικά με την τεχνητή νοημοσύνη.

Αντιδράσεις σημειώνονται επίσης από τους εκπαιδευτικούς όλης της πολιτείας της Νέας Υόρκης, μιλώντας για «ανατριχιαστική» εξέλιξη.

«Το να βάζεις μια άψυχη μηχανή μπροστά στους μαθητές είναι κακή ιδέα», είπε. «Θα έλεγα ότι μια μηχανή που έχει ως στόχο να προσομοιώσει μια ανθρώπινη σχέση με νέους ανθρώπους, οι οποίοι τώρα μαθαίνουν τις δεξιότητες του πώς να αλληλοεπιδρούν, πώς να συνυπάρχουν με τους συνομηλίκους τους και πώς να λύνουν συγκρούσεις, και το να βάζεις ένα ρομπότ που μοιάζει με άνθρωπο, κάτι που θα οδηγήσει στην αποανθρωποποίηση του εκπαιδευτικού λειτουργήματος, είναι ακριβώς το λάθος πράγμα που κάνουμε», τονίζει, για παράδειγμα, η Melinda Person, πρόεδρος των Ηνωμένων Εκπαιδευτικών της Πολιτείας της Νέας Υόρκης.