Συζητήσεις χρηστών με το Claude εμφανίστηκαν στο διαδίκτυο, συναγερμός στις πλατφόρμες

Μια νέα υπόθεση με το Claude έφερε στο προσκήνιο ένα σημαντικό θέμα ιδιωτικότητας στην εποχή των AI chatbots: ορισμένες συνομιλίες χρηστών βρέθηκαν δημόσια προσβάσιμες μέσω αναζήτησης, αφού είχαν κοινοποιηθεί με κάποιους σχετικούς συνδέσμους διαμοιρασμού. Σύμφωνα με ρεπορτάζ του BBC, εκατοντάδες τέτοιες συνομιλίες εντοπίστηκαν online, ενώ η Anthropic υποστήριξε ότι οι χρήστες είναι αυτοί που έχουν τον απόλυτο έλεγχο του διαμοιρασμού αυτών των αρχείων και συζητήσεων.

Τι συνέβη

Το ζήτημα δεν φαίνεται να αφορά παραβίαση της πλατφόρμας, αλλά τη λειτουργία κοινής χρήσης που διαθέτει το Claude. Όταν ένας χρήστης δημιουργεί ένα link, το περιεχόμενο της συνομιλίας γίνεται προσβάσιμο σε όποιον το έχει, ενώ η Anthropic αναφέρει ότι τέτοια links μπορούν να εμφανιστούν σε μηχανές αναζήτησης ή να αρχειοθετηθούν από τρίτους.

Η αναστάτωση προέκυψε επειδή αρκετοί χρήστες δεν αντιλήφθηκαν ότι ένας απλός μηχανισμός διαμοιρασμού μπορεί να σημαίνει ουσιαστικά δημόσια διάθεση του περιεχομένου και δεν περιορίζεται απλώς στην αποστολή του σε έναν συγκεκριμένο παραλήπτη. Σε ορισμένες περιπτώσεις, οι συνομιλίες περιείχαν προσωπικές ή επαγγελματικές πληροφορίες, κάτι που ενισχύει τις ανησυχίες για την ασφάλεια των δεδομένων.



Γιατί έχει σημασία

Το θέμα δείχνει πόσο εύκολα μπορεί να γίνει λάθος διαχείριση περιεχομένου σε εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης που προσφέρουν λειτουργίες διαμοιρασμού. Η Claude δίνει τη δυνατότητα να μοιράζεται ένας χρήστης τις συνομιλίες του με έναν απλό σύνδεσμο, αλλά αυτό σημαίνει ότι ο χρήστης πρέπει να είναι προσεκτικός με το τι αποκαλύπτει πριν πατήσει το κουμπί. Η ιστορία αυτή έχει διπλό ενδιαφέρον. Από τη μία αναδεικνύει την ανάγκη για σαφέστερες ειδοποιήσεις σε θέματα ασφάλειας και από την άλλη δείχνει ότι οι συνομιλίες με την τεχνητή νοημοσύνη δεν είναι πάντα τόσο “ιδιωτικές” όσο θεωρούν πολλοί.



Τι πρέπει να προσέχουν οι χρήστες

Όσοι χρησιμοποιούν το Claude καλό είναι να ελέγχουν προσεκτικά αν έχουν δημιουργήσει κοινοποιημένες συζητήσεις και να αφαιρούν ό,τι δεν θέλουν να παραμένει διαθέσιμο. Η Anthropic παρέχει επιλογή διαχείρισης των διαμοιρασμένων συζητήσεων από το μενού ιδιωτικότητας, ενώ η απενεργοποίηση του link διακόπτει την όποια πρόσβαση.