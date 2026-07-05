Με λόγια που αγγίζουν, ο Δημήτρης Σταρόβας μίλησε για τη μεγάλη περιπέτεια της υγείας του και τις αλλαγές που έφερε στη ζωή του το ισχαιμικό επεισόδιο που υπέστη τον Μάιο του 2024.

Καλεσμένος στην εκπομπή «Καλημέρα είπαμε;», ο αγαπημένος καλλιτέχνης περιέγραψε πώς βλέπει σήμερα τη ζωή, παραδεχόμενος ότι όσα πέρασε τον έκαναν να αλλάξει τόσο τον τρόπο σκέψης του όσο και την καθημερινότητά του.

«Άλλαξε ριζικά η ζωή μου»

Ο Δημήτρης Σταρόβας δεν έκρυψε πως μετά την περιπέτεια της υγείας του τίποτα δεν είναι όπως πριν.

«Άλλαξε ριζικά η ζωή μου. Άλλαξε και η κοσμοθεωρία μου. Η ποιότητα ζωής μου δεν έχει καμία σχέση με πριν. Δεν υπάρχει περίπτωση επιστροφής», είπε χαρακτηριστικά, εξηγώντας πως πλέον αντιμετωπίζει τα πάντα με διαφορετική ματιά.

«Ένιωθα καθημερινά πολλές ήττες»

Στη συνέχεια προχώρησε σε μια βαθιά προσωπική εξομολόγηση, παραδεχόμενος πως πριν από το ισχαιμικό επεισόδιο είχε ουσιαστικά εγκαταλείψει τον εαυτό του.

«Τώρα που το σκέφτομαι αποστασιοποιημένα, λέω "τι βλάκας που ήμουν". Όταν είσαι σε αυτή την κατάσταση, νιώθεις καθημερινά πολλές ήττες. Έχω χάσει ραντεβού επειδή δεν υπήρχε πάρκινγκ και έπρεπε να περπατήσω λίγα μέτρα. Είχα παραιτηθεί», εξομολογήθηκε.

Ο ίδιος παραδέχθηκε πως για χρόνια αγνοούσε τα σημάδια που του έστελνε ο οργανισμός του, χωρίς να δίνει την απαραίτητη προσοχή στην υγεία του.

«Το βλέπω σαν μια δεύτερη ευκαιρία»

Ο Δημήτρης Σταρόβας χαρακτήρισε όσα συνέβησαν ως μια δεύτερη ευκαιρία που του έδωσε η ζωή, τονίζοντας πως δεν έχει λόγο να παραπονιέται, αφού, όπως είπε, ο ίδιος παραμέλησε τον εαυτό του.

«Το βλέπω σαν μία δεύτερη ευκαιρία. Δεν παραπονιέμαι, γιατί εγώ το προκάλεσα, μην δίνοντας σημασία στον εαυτό μου. Είχα ενοχλήσεις επί χρόνια και τις αγνοούσα», ανέφερε.

Κλείνοντας, εξήγησε πως επιλέγει να μιλά δημόσια για την εμπειρία του, ελπίζοντας ότι η δική του ιστορία θα ευαισθητοποιήσει ανθρώπους που βρίσκονται στην ίδια θέση και αμελούν την υγεία τους, όπως έκανε και ο ίδιος στο παρελθόν.