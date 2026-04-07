Ινδονησία: Ζευγάρι τιμωρήθηκε με 100 ραβδίσματα για σεξουαλικές σχέσεις εκτός γάμου

Ένα ζευγάρι στην επαρχία Άτσεχ, στη δυτική Ινδονησία, τιμωρήθηκε δημόσια με 100 ραβδίσματα ο καθένας, καθώς καταδικάστηκε από ισλαμικό δικαστήριο για σεξουαλικές σχέσεις εκτός γάμου.

Η ποινή εκτελέστηκε σε δημόσιο χώρο της πρωτεύουσας Μπάντα Άτσεχ, μπροστά σε δεκάδες πολίτες. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δύο κατηγορούμενοι δέχθηκαν τα ραβδίσματα με καλάμι στην πλάτη, όπως προβλέπεται από την τοπική εφαρμογή της σαρία.

Την ίδια ημέρα, ακόμη τέσσερα άτομα τιμωρήθηκαν με δημόσιο ραβδισμό, δεχόμενα από 8 έως 29 χτυπήματα για παραβάσεις όπως η κατανάλωση αλκοόλ ή η σωματική επαφή με άτομο του αντίθετου φύλου.

Σε μία περίπτωση, γυναίκα που καταδικάστηκε σε 27 ραβδίσματα έχασε τις αισθήσεις της κατά τη διάρκεια της τιμωρίας και της παρασχέθηκαν άμεσα οι πρώτες βοήθειες.

«Εφαρμόζουμε τον ισλαμικό νόμο στην Άτσεχ και όταν παραβιάζεται, επιβάλλονται οι προβλεπόμενες κυρώσεις», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο αξιωματούχος της τοπικής εισαγγελίας.

Η επαρχία Άτσεχ αποτελεί τη μοναδική περιοχή της Ινδονησίας όπου εφαρμόζεται επίσημα η σαρία, απαγορεύοντας, μεταξύ άλλων, τις σεξουαλικές σχέσεις εκτός γάμου.

Σε εθνικό επίπεδο, η Ινδονησία ενσωμάτωσε το 2022 στον ποινικό της κώδικα την απαγόρευση των εξωσυζυγικών σχέσεων, με τη σχετική νομοθεσία να τίθεται σε ισχύ σε ολόκληρη τη χώρα από τις αρχές του 2026.

Υπενθυμίζεται ότι τον περασμένο Ιανουάριο, οι αρχές στην Μπάντα Άτσεχ είχαν επιβάλει 140 ραβδίσματα σε άλλο ζευγάρι, μία από τις αυστηρότερες ποινές που έχουν καταγραφεί από την εφαρμογή της σαρία στην περιοχή, η οποία ισχύει από το 2001.

