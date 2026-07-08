Ιωάννινα: Tροχαίο στην Περιφερειακή – Αυτοκίνητο «καβάλησε» άλλο όχημα

Ένα απίστευτο τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το πρωί της Τετάρτης στην Περιφερειακή Οδό Ιωαννίνων, στο ύψος της διασταύρωσης Σταυρακίου, προκαλώντας αναστάτωση στους διερχόμενους οδηγούς.

Το περιστατικό σημειώθηκε λίγο μετά τις 08:00, όταν δύο ΙΧ αυτοκίνητα συγκρούστηκαν κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες. Η σύγκρουση ήταν ιδιαίτερα σφοδρή, με αποτέλεσμα το ένα από τα δύο οχήματα να καταλήξει πάνω στο άλλο, δημιουργώντας μια εικόνα που αρχικά προκάλεσε ανησυχία.

ΦΩΤΟ: Epirustv news

Βγήκαν σώοι οι επιβάτες

Παρά τη σφοδρότητα της πρόσκρουσης, οι επιβαίνοντες και στα δύο οχήματα κατάφεραν να βγουν μόνοι τους από τα αυτοκίνητα, χωρίς να έχουν υποστεί τραυματισμούς, σύμφωνα με το Epirustv news.

Στο σημείο προκλήθηκαν μόνο υλικές ζημιές στα οχήματα, ενώ το περιστατικό κινητοποίησε τις αρμόδιες αρχές για την καταγραφή του συμβάντος και τη ρύθμιση της κυκλοφορίας.

Τα ακριβή αίτια της σύγκρουσης παραμένουν μέχρι στιγμής άγνωστα και διερευνώνται από το Τμήμα Τροχαίας Ιωαννίνων, προκειμένου να διαπιστωθούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το τροχαίο.