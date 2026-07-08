Χαλκιδική: Νεκρή 25χρονη οδηγός μοτοσυκλέτας σε τροχαίο στα Νέα Μουδανιά

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Τραγικό θάνατο βρήκε μια 25χρονη γυναίκα το απόγευμα της Τετάρτης στη Χαλκιδική, έπειτα από τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε στην επαρχιακή οδό Μουδανιών – Πορταριάς.

Το τροχαίο σημειώθηκε περίπου στις 4 το μεσημέρι, στο 2ο χιλιόμετρο της επαρχιακής οδού, όταν η μοτοσικλέτα που οδηγούσε η 25χρονη συγκρούστηκε με ΙΧ επιβατικό όχημα, το οποίο οδηγούσε μια 50χρονη γυναίκα.

Η σύγκρουση ήταν σφοδρή, με αποτέλεσμα η νεαρή οδηγός της μοτοσικλέτας να τραυματιστεί θανάσιμα, σύμφωνα με το thestival.

Στο σημείο έσπευσαν οι αρμόδιες αρχές, ενώ η Τροχαία Μουδανίων έχει αναλάβει την προανάκριση για να εξακριβωθούν οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το δυστύχημα.

Τα αίτια της σύγκρουσης παραμένουν μέχρι στιγμής υπό διερεύνηση.