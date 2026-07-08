Αναστάτωση στο Ναύπλιο: Αυτοκίνητο πήρε «σβάρνα» τραπέζια εστιατορίου

Αναταραχή και φόβο στους εγγύς κατοίκους προκάλεσε ένα σφοδρό τροχαίο, που συνέβη στο Ναύπλιο, τα ξημερώματα της Τετάρτης, επί της οδού Σιδηράς Μεραρχίας.



Σύμφωνα με το argolikeseidhseis.gr, ένας οδηγός αυτοκινήτου έχασε τον έλεγχο, με αποτέλεσμα το όχημα να ανέβει πάνω σε πεζοδρόμιο, συνεχίζοντας την πορεία του καταπάνω σε εξωτερικό χώρο εστιατορίου, παρασύροντας τραπέζια, καρέκλες, ομπρέλες και άλλον εξοπλισμό.

Από τη σφοδρή σύγκρουση σημειώθηκαν μόνο σοβαρές υλικές ζημιές και δεν υπήρξαν ανθρώπινα θύματα και τραυματίες, κυρίως λόγω της προχωρημένης ώρας, που σημαίνει πως το κατάστημα ήταν κλειστό, ενώ ευτυχώς δεν υπήρξαν και περαστικοί εκείνη την ώρα στο σημείο.

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Αστυνομίας για την καταγραφή του συμβάντος και τη ρύθμιση της κυκλοφορίας, ενώ διενεργείται προανάκριση για τα ακριβή αίτια του ατυχήματος.

Προς το παρόν δεν υπάρχουν παραπάνω πληροφορίες για τα αίτια του τροχαίου και αν οφείλεται σε παράβαση κανόνων (όπως χρήση αλκοόλ, κινητού κτλ) ή αν ο οδηγός αντιμετώπισε κάποιο πρόβλημα υγείας που τον οδήγησε στη σύγκρουση.