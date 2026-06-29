Ηράκλειο: Συμπλοκή με τραυματισμούς μεταξύ Ρομά σε κεντρική συνοικία

Άγρια συμπλοκή με δύο τραυματίες σημειώθηκε, λίγο μετά τις 11:00 το βράδυ του περασμένου Σαββάτου, επί της οδού Σαμουήλ Χάου 2 στην περιοχή της Αγίας Τριάδας στο Ηράκλειο, μεταξύ Ρομά, όπως καταγγέλλει ο Πρόεδρος του Περιβαλλοντικού Συλλόγου Αγίας Τριάδας, Βαγγέλης Γρηγοράκης. Σημειώνει, δε, ότι η Αστυνομία και η ΟΠΚΕ πραγματοποίησαν ελέγχους αλλά οι δράστες είχαν τραπεί σε φυγή στα πλαίσια αποφυγής του Αυτοφώρου.

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