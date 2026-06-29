Ρέθυμνο: Δεν «έδωσε» τους δράστες των πυροβολισμών και συνελήφθη

Κι ενώ το γλέντι για τον πρόγαμο καλά κρατούσε, έπεσαν πυροβολισμοί...Αυτό το παράλογο και άκρως επικίνδυνο "έθιμο" που έχει κοστίσει ακριβά κατά το παρελθόν με τις ζωές αθώων πολιτών αλλά και με σοβαρούς τραυματισμούς. Το περιστατικό εκτυλίχθηκε το περασμένο Σάββατο σε σπίτι, στην Επισκοπή Ρεθύμνου. Η 53χρονη ιδιοκτήτρια του σπιτιού συνελήφθη για υπόθαλψη εγκληματία.

Διαβάστε για την υπόθεση πυροβολισμών στο Ρέθυμνο.