Ιράν: Εκτελέστηκε 28χρονη μητέρα - Είχε γεννήσει το παιδί της μέσα στη φυλακή

Μία 28χρονη γυναίκα, μητέρα ενός παιδιού που γεννήθηκε μέσα στη φυλακή, εκτελέστηκε στο Ιράν, σε ακόμη μία υπόθεση που φέρνει στο προσκήνιο τη χρήση της θανατικής ποινής στη χώρα και τις καταγγελίες οργανώσεων ανθρωπίνων δικαιωμάτων για τη θέση των γυναικών στο ιρανικό δικαστικό σύστημα.

Η Asma Zarei εκτελέστηκε στις 20 Μαΐου 2026 στην Κεντρική Φυλακή Ardabil, σύμφωνα με την οργάνωση Iran Human Rights, η οποία ανέφερε ότι πρόκειται για την έκτη καταγεγραμμένη εκτέλεση γυναίκας στο Ιράν από την αρχή του έτους. Η ίδια πληροφορία επιβεβαιώνεται και από την οργάνωση Hengaw, η οποία αναφέρει το όνομά της ως Esma Zarei.

Συνελήφθη έγκυος και γέννησε στη φυλακή

Σύμφωνα με το Iran Human Rights, η 28χρονη καταγόταν από την Pars Abad και είχε συλληφθεί περίπου τρία χρόνια νωρίτερα, κατηγορούμενη για τη δολοφονία του συζύγου της. Καταδικάστηκε σε θάνατο με βάση την αρχή του qisas, δηλαδή της ανταπόδοσης, από ποινικό δικαστήριο.

Πηγή που επικαλείται η οργάνωση ανέφερε ότι η Zarei κατηγορήθηκε πως σκότωσε τον σύζυγό της με χάπια. Την περίοδο της σύλληψής της ήταν έγκυος και το παιδί της γεννήθηκε όσο εκείνη βρισκόταν στη φυλακή. Σήμερα είναι δύο ετών.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, στη διαθήκη που άφησε πριν από την εκτέλεσή της, η 28χρονη ζήτησε από τη μητέρα της να μεγαλώσει το παιδί της.

Η τελευταία συνάντηση με την οικογένειά της

Η Asma Zarei φέρεται να μεταφέρθηκε στα κελιά απομόνωσης για τους μελλοθάνατους μία ημέρα πριν από την εκτέλεσή της.

Σύμφωνα με το Iran Human Rights, απαγχονίστηκε αφού προηγουμένως είχε την τελευταία συνάντηση με την οικογένειά της. Η εκτέλεσή της, όπως αναφέρουν οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων, δεν είχε ανακοινωθεί έως τη δημοσίευση των σχετικών αναφορών από τα κρατικά μέσα ενημέρωσης ή τις ιρανικές αρχές.

Στην Κεντρική Φυλακή Ardabil, σύμφωνα με την ίδια πηγή που επικαλείται το Iran Human Rights, κρατούνται περίπου 80 γυναίκες. Ανάμεσά τους βρίσκονται τουλάχιστον ακόμη επτά κρατούμενες που έχουν καταδικαστεί σε qisas για υποθέσεις ανθρωποκτονίας.

Τι είναι το qisas

Η υπόθεση της Asma Zarei εντάσσεται στο πλαίσιο του qisas, της αρχής της ανταπόδοσης που εφαρμόζεται στο ιρανικό δικαστικό σύστημα σε υποθέσεις ανθρωποκτονίας.

Όσοι κατηγορούνται για «εκ προθέσεως ανθρωποκτονία» μπορεί να καταδικαστούν σε qisas, δηλαδή σε ανταπόδοση «ίσο προς ίσο». Σύμφωνα με το Iran Human Rights, η ιρανική νομοθεσία δεν διαβαθμίζει επαρκώς την πρόθεση ή τις περιστάσεις της πράξης, με αποτέλεσμα υποθέσεις με πολύ διαφορετικά χαρακτηριστικά να οδηγούνται στην ίδια ποινική κατηγορία.

Μετά την καταδίκη, η οικογένεια του θύματος μπορεί να επιλέξει ανάμεσα στην εκτέλεση, στη συγχώρεση ή στην καταβολή diya, δηλαδή «χρημάτων αίματος».

Το ποσό αυτό μπορεί να αποβεί καθοριστικό, καθώς, σύμφωνα με το Iran Human Rights, δεν υπάρχει ανώτατο νομικό όριο στο ποσό που μπορεί να ζητήσει η οικογένεια του θύματος. Η οργάνωση αναφέρει ότι έχει καταγράψει περιπτώσεις ανθρώπων που εκτελέστηκαν επειδή δεν μπορούσαν να συγκεντρώσουν τα χρήματα.

Οι γυναίκες και η θανατική ποινή στο Ιράν

Η εκτέλεση της 28χρονης μητέρας επαναφέρει τη συζήτηση για τις γυναίκες που βρίσκονται αντιμέτωπες με τη θανατική ποινή στο Ιράν.

Οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων καταγγέλλουν ότι πολλές από τις γυναίκες που εκτελούνται για ανθρωποκτονία είχαν προηγουμένως υπάρξει θύματα ενδοοικογενειακής βίας, καταναγκαστικών γάμων ή κακοποίησης, ενώ σε αρκετές περιπτώσεις υποστηρίζεται ότι οι συνθήκες αυτοάμυνας ή κακοποίησης δεν εξετάζονται επαρκώς από τα δικαστήρια.

Το Iran Human Rights αναφέρει ότι το 2025 εκτελέστηκαν στο Ιράν τουλάχιστον 48 γυναίκες, αριθμός που χαρακτηρίζεται ως ο υψηλότερος που έχει καταγραφεί στη χώρα για περισσότερο από δύο δεκαετίες. Η οργάνωση υποστηρίζει ακόμη ότι το Ιράν καταγράφει τον υψηλότερο αριθμό εκτελέσεων γυναικών παγκοσμίως.

Αύξηση των εκτελέσεων στο Ιράν

Η εικόνα που καταγράφουν οι οργανώσεις είναι ιδιαίτερα βαριά. Στην ετήσια έκθεσή του για το 2025, το Iran Human Rights, σε συνεργασία με την ECPM, ανέφερε ότι τουλάχιστον 1.639 άνθρωποι εκτελέστηκαν στο Ιράν μέσα σε έναν χρόνο, αριθμός που αποτελεί το υψηλότερο επίπεδο καταγεγραμμένων εκτελέσεων από το 1989 και αύξηση 68% σε σύγκριση με το 2024.

Η Διεθνής Αμνηστία, από την πλευρά της, ανέφερε στην ετήσια έκθεσή της ότι το 2025 οι εκτελέσεις παγκοσμίως έφτασαν στο υψηλότερο επίπεδο που έχει καταγράψει ο οργανισμός από το 1981, με το Ιράν να αποτελεί τον βασικό παράγοντα αυτής της αύξησης. Σύμφωνα με τη Διεθνή Αμνηστία, οι ιρανικές αρχές εκτέλεσαν τουλάχιστον 2.159 ανθρώπους το 2025, δηλαδή περισσότερους από τους διπλάσιους σε σχέση με το 2024.

Για τις οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων, η υπόθεση της 28χρονης μητέρας δεν είναι ένα μεμονωμένο περιστατικό, αλλά μέρος μιας ευρύτερης πρακτικής που πλήττει ιδιαίτερα τις πιο ευάλωτες γυναίκες: εκείνες που βρίσκονται αντιμέτωπες με ενδοοικογενειακή βία, κοινωνικό αποκλεισμό, φτώχεια και ένα νομικό σύστημα που, όπως καταγγέλλουν, δεν λαμβάνει επαρκώς υπόψη τις συνθήκες μέσα στις οποίες διαπράττονται τα εγκλήματα.

