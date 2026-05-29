Ιράν: Οι αρχές σχεδιάζουν την κηδεία του Αλί Χαμενεΐ, τρεις μήνες μετά τον θάνατό του

Οι ιρανικές αρχές έχουν ξεκινήσει τις προετοιμασίες για την κηδεία του πρώην ανώτατου ηγέτη Αλί Χαμενεΐ, ο οποίος σκοτώθηκε στις 28 Φεβρουαρίου 2026, κατά την πρώτη ημέρα των αμερικανοϊσραηλινών πληγμάτων στο Ιράν, σύμφωνα με όσα μετέδωσε η κρατική τηλεόραση.

Μέχρι στιγμής, πάντως, δεν έχει καθοριστεί η ακριβής ημερομηνία της τελετής.

Η κηδεία είχε αρχικά προγραμματιστεί για τις αρχές Μαρτίου, ωστόσο αναβλήθηκε επ' αόριστον.

Σύμφωνα με το τηλεοπτικό κανάλι Irib, έχει συγκροτηθεί ειδικό επιτελείο για την προετοιμασία της τελετής, ενώ έχουν κινητοποιηθεί και διάφοροι οργανισμοί. Το κανάλι επικαλείται τον Μοχσέν Μαχμουντί, διευθυντή του Ισλαμικού Συμβουλίου Συντονισμού της Τεχεράνης, το οποίο έχει αναλάβει την οργάνωση της κηδείας.

Αν και η ημερομηνία παραμένει ανοιχτή, ο Μαχμουντί έκανε λόγο για μια «μεγαλειώδη» τελετή, με τη συμμετοχή μεγάλου πλήθους.

Ο 86χρονος Αλί Χαμενεΐ βρισκόταν στην ηγεσία της Ισλαμικής Δημοκρατίας για περισσότερα από 36 χρόνια. Τον διαδέχθηκε στις αρχές Μαρτίου ο γιος του, Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, ο οποίος δεν έχει εμφανιστεί δημοσίως από τότε. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, τραυματίστηκε στους βομβαρδισμούς και επικοινωνεί μόνο μέσω γραπτών μηνυμάτων.

Τον Απρίλιο, χιλιάδες Ιρανοί απέτισαν φόρο τιμής στον Αλί Χαμενεΐ, 40 ημέρες μετά τον θάνατό του, όπως προβλέπει το έθιμο. Ωστόσο, η κηδεία του δεν πραγματοποιήθηκε, παρά την κατάπαυση του πυρός που τέθηκε σε ισχύ στις 8 Απριλίου.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ