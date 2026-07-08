«Ήρθε η ώρα να μιλήσω»: Ο Γιώργος Μαζωνάκης σε μια αποκαλυπτική συνέντευξη στον Τάσο Τρύφωνος

Έπειτα από μια μακρά περίοδο σιωπής, ο Γιώργος Μαζωνάκης αποφάσισε να μιλήσει δημόσια για όλα όσα σημάδεψαν τη ζωή και την καριέρα του τον τελευταίο καιρό. Ο δημοφιλής τραγουδιστής παραχωρεί μια εκ βαθέων συνέντευξη στον Τάσο Τρύφωνος και την εκπομπή «Τετ α Τετ», η οποία θα προβληθεί εκτάκτως την Κυριακή 12 Ιουλίου από τον Alpha Κύπρου.

Το πρώτο trailer της εκπομπής δίνει μια γεύση από όσα πρόκειται να αποκαλύψει, με τον ίδιο να παραδέχεται σε μια χαρακτηριστική στιγμή:

«Άρχισα να χάνω τη γη κάτω από τα πόδια μου».

Μιλά για πρώτη φορά για όλα

Η συνέντευξη πραγματοποιήθηκε στο σπίτι του τραγουδιστή και, σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση του Alpha Κύπρου, πρόκειται για μια συζήτηση χωρίς περιορισμούς.

Ο Γιώργος Μαζωνάκης αναφέρεται, μεταξύ άλλων, στη διαμάχη με την οικογένειά του, στον ακούσιο εγκλεισμό του στο Δρομοκαΐτειο, στην καταγγελία για σεξουαλική παρενόχληση, αλλά και στους λόγους που, όπως έχει υποστηρίξει, δέχθηκε εκβιασμούς.

Παράλληλα, σχολιάζει δηλώσεις συναδέλφων του που τον ενόχλησαν, μιλά για τη σχέση του με τη θρησκεία, το ενδεχόμενο συμμετοχής του στο The Voice, αλλά και για τη μοναξιά και την αγάπη που λαμβάνει από τον κόσμο όλα αυτά τα χρόνια.

Η συνέντευξη που περίμεναν πολλοί

Το τελευταίο διάστημα είχαν κυκλοφορήσει πολλές πληροφορίες ότι ο τραγουδιστής ετοιμαζόταν να δώσει τη δική του απάντηση για όλα όσα γράφτηκαν και ειπώθηκαν γύρω από το όνομά του.

Αρχικά είχε αφήσει να εννοηθεί πως θα το έκανε μέσα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ωστόσο τελικά επέλεξε να τοποθετηθεί σε μια τηλεοπτική συνέντευξη, επιλέγοντας τον Τάσο Τρύφωνος για να αφηγηθεί τη δική του πλευρά των γεγονότων.

Αναμένεται να προκαλέσει συζητήσεις

Το trailer που δημοσίευσε ο Alpha Κύπρου έχει ήδη προκαλέσει έντονο ενδιαφέρον, καθώς προϊδεάζει για μια συνέντευξη με προσωπικές εξομολογήσεις και απαντήσεις σε ζητήματα που απασχόλησαν έντονα την κοινή γνώμη τον τελευταίο χρόνο.

Όλα δείχνουν πως η εμφάνιση του Γιώργου Μαζωνάκη στο «Τετ α Τετ» θα αποτελέσει μία από τις πιο πολυσυζητημένες τηλεοπτικές στιγμές του καλοκαιριού, με τον ίδιο να ανοίγει για πρώτη φορά όλα τα κεφάλαια που μέχρι σήμερα παρέμεναν κλειστά.