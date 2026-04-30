Ιστορική απόφαση: Οπαδοί ΠΑΟΚ και Ολυμπιακού συμφώνησαν για ανταλλαγή εισιτηρίων

Δύο συνεχόμενα ντέρμπι ανάμεσα σε ΠΑΟΚ και Ολυμπιακό στη Stoiximan Super League δεν τραβούν τα βλέμματα μόνο για το αγωνιστικό τους ενδιαφέρον, αλλά και για μια πρωτοβουλία που θα μπορούσε να αλλάξει τα δεδομένα στο ελληνικό ποδόσφαιρο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, υπάρχει κατ’ αρχήν συμφωνία μεταξύ οργανωμένων οπαδών των δύο ομάδων για ανταλλαγή εισιτηρίων και στα δύο παιχνίδια, αρχής γενομένης από την αναμέτρηση της Τούμπας. Μια κίνηση που, αν υλοποιηθεί, θα αποτελέσει σημείο αναφοράς, δεδομένου ότι εδώ και δεκαετίες οι φιλοξενούμενοι οπαδοί απουσιάζουν από τέτοιου επιπέδου αγώνες.

Παρά το θετικό κλίμα που φαίνεται να έχει διαμορφωθεί, η υλοποίηση του εγχειρήματος μόνο εύκολη δεν είναι. Η στάση της Ελληνικής Αστυνομίας αναμένεται καθοριστική, με τα ζητήματα ασφαλείας να αποτελούν βασικό εμπόδιο για να δοθεί το «πράσινο φως».

Η τελευταία μετακίνηση οπαδών

Αν τελικά προχωρήσει η συμφωνία, θα πρόκειται για μια ιστορική επιστροφή φιλοξενούμενων οπαδών σε ντέρμπι των δύο ομάδων. Η τελευταία φορά που φίλοι του ΠΑΟΚ βρέθηκαν στο «Γ. Καραϊσκάκης» ήταν το 2004, ενώ για παρουσία οπαδών του Ολυμπιακού στην Τούμπα πρέπει να γυρίσει κανείς στο 1998.