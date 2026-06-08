Ιστορική εκλογή ενός ανοιχτά ΛΟΑΤΚΙ+ δημάρχου στην ηγεσία της Διάσκεψης Δημάρχων των ΗΠΑ

Τη νέα ηγετική ομάδα εξέλεξε η αμερικανική Διάσκεψη Δημάρχων σε μία εκλογή που σηματοδοτεί αλλαγή σελίδας. Πρόεδρος εξελέγη ο δήμαρχος του Σαν Ντιέγκο, Τοντ Γκλόρια, ο πρώτος ανοιχτά ΛΟΑΤΚΙ+ δήμαρχος που επιλέγεται για αυτή τη θέση.



«Αν και οι δήμαρχοι της Αμερικής εκπροσωπούν κοινότητες κάθε μεγέθους, μοιραζόμαστε μια κοινή αποστολή: να επιτυγχάνουμε αποτελέσματα που βελτιώνουν τη ζωή των κατοίκων μας», δήλωσε ο Γκλόρια. «Σε μια εποχή που πάρα πολλές οικογένειες αντιμετωπίζουν δυσκολίες λόγω του αυξανόμενου κόστους διαβίωσης, οι δήμαρχοι επικεντρώνονται σε πρακτικές λύσεις. Αυτό ξεκινά με την αντιμετώπιση της έλλειψης κατοικιών, αλλά περιλαμβάνει επίσης τη δημόσια ασφάλεια, τις οικονομικές ευκαιρίες και τα ζητήματα ποιότητας ζωής που απασχολούν περισσότερο τους κατοίκους. Ο ρόλος μας ως δήμαρχοι είναι να χρησιμοποιήσουμε τη συλλογική μας φωνή για να προωθήσουμε λύσεις που θα έχουν ουσιαστικό αντίκτυπο για τους κατοίκους μας», σημείωσε.



«Ο δήμαρχος Γκλόρια είναι ο κατάλληλος ηγέτης για να καθοδηγήσει αυτή τη Διάσκεψη σε μια κρίσιμη χρονιά για τις αμερικανικές πόλεις», είπε από την πλευρά του, ο Τομ Κοχράν, Διευθύνων Σύμβουλος και Εκτελεστικός Διευθυντής της Διάσκεψης. «Κατανοεί ότι οι δήμαρχοι είναι οι ηγέτες που βρίσκονται πιο κοντά στις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι κάτοικοι και πιο κοντά στις λύσεις. Ο δήμαρχος Γκλόρια έχει δείξει πώς μια ρεαλιστική, προσανατολισμένη στα αποτελέσματα ηγεσία μπορεί να βελτιώσει τις ζωές των ανθρώπων και οι συνάδελφοί του δεν θα μπορούσαν να είχαν επιλέξει καλύτερο ηγέτη για να αντιμετωπίσει με θάρρος τις σημερινές προκλήσεις».

