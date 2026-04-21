Ιστορική ομάδα της Πρέμιερ Λιγκ ενδιαφέρεται θερμά για τον Μαυροπάνο - Ματιές και από Bundesliga

Παρόλο που η Γουέστ Χαμ δεν κάνει καλή χρονιά, καθώς παλεύει για την σωτηρία της, ένας λόγος που βρίσκεται ακόμα εκτός της ζώνης του υποβιβασμού είναι ο Ντίνος Μαυροπάνος.

Ο διεθνής αμυντικός πραγματοποιεί τρομερές εμφανίσεις με τα «σφυριά» και όπως αναφέρουν μέσα του εξωτερικού έχει τραβήξει το ενδιαφέρον κορυφαίων ομάδων εντός και εκτός Αγγλίας. Μια ομάδα που κοιτάει με μεγάλο ενδιαφέρον τον 28χρονο αμυντικό είναι η Νιούκαστλ και μάλιστα όπως αναφέρουν τα δημοσιεύματα, είναι... «υποχρεωμένη» να τον αποκτήσει καθώς συνδυάζει δύναμη σταθερότητα και ταχύτητα στην άμυνα, ενώ σκοράρει κι όλας. Να υπενθυμίσουμε ότι ο Μαυροπάνος φέτος έχει τρία γκολ σε 26 εμφανίσεις. Όχι και άσχημα για στόπερ.

Ο λόγος που κρίνεται όπως είπαμε «υποχρεωμένη» να τον αποκτήσει είναι γιατί η ομάδα του Έντι Χαουι έχει χάσει τα δυο βασικά της στόπερ για το μεγαλύτερο μέρος της χρονιάς, τους Σβεν Μπότμαν και Φαμπιάν Σερ, επομένως τα στοιχεία του Μαυροπάνου ταιριάζουν γάντι για να καλύψουν το κενό τουλάχιστον ενός από τους δυο.

Some reports are suggesting that Konstantinos Mavropanos is set to leave West Ham this summer as he is seeking a new challenge.



28 y/o has delivered top performances consistently over the past few months, attracting interest from both the Bundesliga and the Premier League.… pic.twitter.com/ABvlLDXoLd — West Ham Network (@westhamnetwork) April 17, 2026

Εκτός από τα βλέμματα των Βρετανών, ο πρώην αμυντικός της Άρσεναλ έχει τραβήξει την προσοχή και της Μπορούσια Ντόρτμουντ. Όπως αναφέρει το Sky Sports Germany, οι φανταστικές εμφανίσεις του τον τελευταίο καιρό έχουν πείσει τους Γερμανούς, οι οποίοι μάλιστα έχουν ήδη προσεγγίσει την πλευρά του ποδοσφαιριστή για να συζητήσουν όμως η περίπτωσή του δεν είναι εύκολη καθώς όπως λέει το δημοσίευμα, οι απολαβές του είναι αρκετά υψηλές.

Τα δεδομένα για την περίπτωση μεταγραφής

Ο «Dinos» ξεχωρίζει στην Αγγλία, όχι μόνο για τα τεχνικά του χαρακτηριστικά, την δύναμη και την ποιότητα, αλλά και για την προσωπικότητά του και τον χαρακτήρα του, τα οποία τα έχει δείξει και μάλιστα απέναντι σε δύσκολους αντιπάλους και σπουδαίους ποδοσφαιριστές. Με την πιθανότητα υποβιβασμού της Γουεστ Χαμ να υπάρχει, υπάρχουν αρκετοί σύλλογοι, όπως η Νιούκαστλ, που καραδοκούν στην γωνία σε περίπτωση που γίνει κάτι τέτοιο, ώστε να αποκτήσουν τον διεθνή αμυντικό σε πολύ χαμηλότερη τιμή, κάτι που κάνει τον Μαυροπάνο ένα hοt όνομα για το προσεχές καλοκαίρι.